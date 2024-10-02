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"Аэрофлот" отменил рейсы из Москвы в аэропорт Тегеран и обратно

"Аэрофлот" отменил рейсы из Москвы в аэропорт Тегеран и обратно - 02.10.2024, ПРАЙМ

"Аэрофлот" отменил рейсы из Москвы в аэропорт Тегеран и обратно

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об отмене рейсов из Москвы в Тегеран и обратно из-за закрытия аэропорта Тегеран. | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T15:21+0300

2024-10-02T15:21+0300

2024-10-02T15:21+0300

россия

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аэрофлот

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об отмене рейсов из Москвы в Тегеран и обратно из-за закрытия аэропорта Тегеран.Отменены рейс SU514 Москва - Тегеран на 2 октября и обратный рейс SU515 на 3 октября. Пассажиры уже уведомлены по контактам, указанным в бронировании, и могут бесплатно перебронировать билеты на рейсы 5 и 6 октября или получить полный возврат стоимости."Аэрофлот" также следит за ситуацией и готов внести изменения в расписание в случае продления закрытия аэропорта.

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россия, иран, аэрофлот