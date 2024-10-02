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"Дочка" МТС получила заявки на выкуп 1,745 миллиона акций от нерезидентов
"Дочка" МТС получила заявки на выкуп 1,745 миллиона акций от нерезидентов - 02.10.2024, ПРАЙМ
"Дочка" МТС получила заявки на выкуп 1,745 миллиона акций от нерезидентов
Дочерняя компания МТС в рамках оферты для нерезидентов получила заявки на выкуп 1,745 миллиона акций, следует из материалов компании. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T19:00+0300
2024-10-02T19:00+0300
2024-10-02T19:00+0300
экономика
россия
нерезиденты
мтс
выкуп акций
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Дочерняя компания МТС в рамках оферты для нерезидентов получила заявки на выкуп 1,745 миллиона акций, следует из материалов компании. "Покупатель объявляет, что в рамках тендерного предложения надлежащим образом было предъявлено к выкупу 1 745 397 акций. С учетом условий тендерного предложения, покупатель намерен приобрести надлежащим образом предъявленные к выкупу акции в полном объеме (пропорциональное распределение применяться не будет). Количество акций, которые, как ожидается, будет приобретено в рамках тендерного предложения, является предварительным и подлежит уточнению", - говорится в материалах. Там же уточняется, что окончательное количество акций, которые были приобретены в рамках тендера, будет объявлено после завершения расчетов. Структура МТС в августе запустила дополнительный выкуп до 2,89% акций компании у нерезидентов по 95 рублей за штуку, он одобрен правительственной комиссией по иностранным инвестициям. Ранее в текущем году компания выкупила у нерезидентов 1,31% акций на сумму 2,5 миллиарда рублей, выкуп осуществлялся по той же цене, предложение тогда распространялось на объем до 4,2% акций. В сентябре компания объявила, что продлевает выкуп до 27 сентября, решение в том числе позволит инвесторам воспользоваться продлением лицензий Минфина США на операции с Мосбиржей по 12 октября.
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россия, нерезиденты, мтс, выкуп акций
Экономика, РОССИЯ, нерезиденты, МТС, выкуп акций
"Дочка" МТС получила заявки на выкуп 1,745 миллиона акций от нерезидентов
"Дочка" МТС получила при оферте для нерезидентов заявки на выкуп 1,745 млн акций
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Дочерняя компания МТС в рамках оферты для нерезидентов получила заявки на выкуп 1,745 миллиона акций, следует из материалов компании.
"Покупатель объявляет, что в рамках тендерного предложения надлежащим образом было предъявлено к выкупу 1 745 397 акций. С учетом условий тендерного предложения, покупатель намерен приобрести надлежащим образом предъявленные к выкупу акции в полном объеме (пропорциональное распределение применяться не будет). Количество акций, которые, как ожидается, будет приобретено в рамках тендерного предложения, является предварительным и подлежит уточнению", - говорится в материалах.
Там же уточняется, что окончательное количество акций, которые были приобретены в рамках тендера, будет объявлено после завершения расчетов.
Структура МТС в августе запустила дополнительный выкуп до 2,89% акций компании у нерезидентов по 95 рублей за штуку, он одобрен правительственной комиссией по иностранным инвестициям. Ранее в текущем году компания выкупила у нерезидентов 1,31% акций на сумму 2,5 миллиарда рублей, выкуп осуществлялся по той же цене, предложение тогда распространялось на объем до 4,2% акций.
В сентябре компания объявила, что продлевает выкуп до 27 сентября, решение в том числе позволит инвесторам воспользоваться продлением лицензий Минфина США на операции с Мосбиржей по 12 октября.
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