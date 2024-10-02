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"Дочка" МТС получила заявки на выкуп 1,745 миллиона акций от нерезидентов - 02.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241002/aktsii-851925714.html
"Дочка" МТС получила заявки на выкуп 1,745 миллиона акций от нерезидентов
"Дочка" МТС получила заявки на выкуп 1,745 миллиона акций от нерезидентов - 02.10.2024, ПРАЙМ
"Дочка" МТС получила заявки на выкуп 1,745 миллиона акций от нерезидентов
Дочерняя компания МТС в рамках оферты для нерезидентов получила заявки на выкуп 1,745 миллиона акций, следует из материалов компании. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T19:00+0300
2024-10-02T19:00+0300
экономика
россия
нерезиденты
мтс
выкуп акций
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Дочерняя компания МТС в рамках оферты для нерезидентов получила заявки на выкуп 1,745 миллиона акций, следует из материалов компании. "Покупатель объявляет, что в рамках тендерного предложения надлежащим образом было предъявлено к выкупу 1 745 397 акций. С учетом условий тендерного предложения, покупатель намерен приобрести надлежащим образом предъявленные к выкупу акции в полном объеме (пропорциональное распределение применяться не будет). Количество акций, которые, как ожидается, будет приобретено в рамках тендерного предложения, является предварительным и подлежит уточнению", - говорится в материалах. Там же уточняется, что окончательное количество акций, которые были приобретены в рамках тендера, будет объявлено после завершения расчетов. Структура МТС в августе запустила дополнительный выкуп до 2,89% акций компании у нерезидентов по 95 рублей за штуку, он одобрен правительственной комиссией по иностранным инвестициям. Ранее в текущем году компания выкупила у нерезидентов 1,31% акций на сумму 2,5 миллиарда рублей, выкуп осуществлялся по той же цене, предложение тогда распространялось на объем до 4,2% акций. В сентябре компания объявила, что продлевает выкуп до 27 сентября, решение в том числе позволит инвесторам воспользоваться продлением лицензий Минфина США на операции с Мосбиржей по 12 октября.
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россия, нерезиденты, мтс, выкуп акций
Экономика, РОССИЯ, нерезиденты, МТС, выкуп акций
19:00 02.10.2024
 
"Дочка" МТС получила заявки на выкуп 1,745 миллиона акций от нерезидентов

"Дочка" МТС получила при оферте для нерезидентов заявки на выкуп 1,745 млн акций

© fotolia.com / Nonwarit Диаграмма
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© fotolia.com / Nonwarit
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Дочерняя компания МТС в рамках оферты для нерезидентов получила заявки на выкуп 1,745 миллиона акций, следует из материалов компании.
"Покупатель объявляет, что в рамках тендерного предложения надлежащим образом было предъявлено к выкупу 1 745 397 акций. С учетом условий тендерного предложения, покупатель намерен приобрести надлежащим образом предъявленные к выкупу акции в полном объеме (пропорциональное распределение применяться не будет). Количество акций, которые, как ожидается, будет приобретено в рамках тендерного предложения, является предварительным и подлежит уточнению", - говорится в материалах.
Там же уточняется, что окончательное количество акций, которые были приобретены в рамках тендера, будет объявлено после завершения расчетов.
Структура МТС в августе запустила дополнительный выкуп до 2,89% акций компании у нерезидентов по 95 рублей за штуку, он одобрен правительственной комиссией по иностранным инвестициям. Ранее в текущем году компания выкупила у нерезидентов 1,31% акций на сумму 2,5 миллиарда рублей, выкуп осуществлялся по той же цене, предложение тогда распространялось на объем до 4,2% акций.
В сентябре компания объявила, что продлевает выкуп до 27 сентября, решение в том числе позволит инвесторам воспользоваться продлением лицензий Минфина США на операции с Мосбиржей по 12 октября.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
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ЭкономикаРОССИЯнерезидентыМТСвыкуп акций
 
 
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