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Акционеры "Новатэка" утвердили размер дивидендов за первое полугодие

Акционеры "Новатэка" утвердили размер дивидендов за первое полугодие - 02.10.2024, ПРАЙМ

Акционеры "Новатэка" утвердили размер дивидендов за первое полугодие

Акционеры "Новатэка" утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года в размере 35,5 рубля на акцию, сообщает компания. | 02.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Акционеры "Новатэка" утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года в размере 35,5 рубля на акцию, сообщает компания."На состоявшемся 30 сентября 2024 года внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Новатэк" было принято решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года. Утвержденный размер дивидендов составляет 35,50 рубля на одну обыкновенную акцию", - говорится в пресс-релизе.Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 11 октября.

https://1prime.ru/20241002/lada-851909142.html

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