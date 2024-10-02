https://1prime.ru/20241002/aktsiya-851909493.html
Акционеры "Новатэка" утвердили размер дивидендов за первое полугодие
Акционеры "Новатэка" утвердили размер дивидендов за первое полугодие - 02.10.2024, ПРАЙМ
Акционеры "Новатэка" утвердили размер дивидендов за первое полугодие
Акционеры "Новатэка" утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года в размере 35,5 рубля на акцию, сообщает компания. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T10:17+0300
2024-10-02T10:17+0300
2024-10-02T10:19+0300
акционеры
дивиденды
акции
https://cdnn.1prime.ru/img/83536/80/835368045_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fbcfc11c6d7fa594784b73082d80d550.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Акционеры "Новатэка" утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года в размере 35,5 рубля на акцию, сообщает компания."На состоявшемся 30 сентября 2024 года внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Новатэк" было принято решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года. Утвержденный размер дивидендов составляет 35,50 рубля на одну обыкновенную акцию", - говорится в пресс-релизе.Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 11 октября.
https://1prime.ru/20241002/lada-851909142.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83536/80/835368045_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bacb50a96078ca135267e68a0ee56339.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
акционеры, дивиденды, акции
акционеры, дивиденды, Акции
Акционеры "Новатэка" утвердили размер дивидендов за первое полугодие
"Новатэк": дивиденды за первое полугодие составят 35,5 рублей на акцию
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Акционеры "Новатэка" утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года в размере 35,5 рубля на акцию, сообщает компания.
"На состоявшемся 30 сентября 2024 года внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Новатэк" было принято решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года. Утвержденный размер дивидендов составляет 35,50 рубля на одну обыкновенную акцию", - говорится в пресс-релизе.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 11 октября.
"АвтоВаз" отметил рост продаж автомобилей Lada в России