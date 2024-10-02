Проверка рынка на устойчивость

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне падал на 2% и прокалывал важную поддержку 2800 п. Однако по итогам сессии уровень возвращен под контроль покупателей, бенчмарк закрылся над 2823 п., и можно констатировать устойчивость технических опор. В октябре будет волатильно, но в рамках 2800–2900 п., в ожидании вердикта ЦБ по ставке в конце месяца.Сильнее рынка — акции производителя удобрений ФосАгро (+5,2%). Власти решили обнулить экспортные пошлины с 2025 г., акции экспортера взлетели. На годовом горизонте целевые 7200 руб., или еще +30% от текущих.Слабее рынка — бумаги Магнита (-7,5%). Акции рухнули на огромном объеме свыше 18 млрд руб. на фоне продления договора РЕПО еще на год — технического выкупа бумаг по высоким котировкам теперь не будет. Появился риск временного скатывания курса к круглым 5000 руб., а ведь на днях было выше 6000 руб.Рубль переписал минимумы за год — юань был над 13,33, а доллар почти 93,4 и на максимумах с апреля. В октябре есть вероятность коррекции инвалют вниз на фоне резкого влета сырьевых котировок из-за ближневосточной конфронтации; а для экспортоориентированной нацвалюты это все-таки позитив.
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне падал на 2% и прокалывал важную поддержку 2800 п. Однако по итогам сессии уровень возвращен под контроль покупателей, бенчмарк закрылся над 2823 п., и можно констатировать устойчивость технических опор. В октябре будет волатильно, но в рамках 2800–2900 п., в ожидании вердикта ЦБ по ставке в конце месяца.
Сильнее рынка — акции производителя удобрений ФосАгро (+5,2%). Власти решили обнулить экспортные пошлины с 2025 г., акции экспортера взлетели. На годовом горизонте целевые 7200 руб., или еще +30% от текущих.
Слабее рынка — бумаги Магнита (-7,5%). Акции рухнули на огромном объеме свыше 18 млрд руб. на фоне продления договора РЕПО еще на год — технического выкупа бумаг по высоким котировкам теперь не будет. Появился риск временного скатывания курса к круглым 5000 руб., а ведь на днях было выше 6000 руб.
Рубль переписал минимумы за год — юань был над 13,33, а доллар почти 93,4 и на максимумах с апреля. В октябре есть вероятность коррекции инвалют вниз на фоне резкого влета сырьевых котировок из-за ближневосточной конфронтации; а для экспортоориентированной нацвалюты это все-таки позитив.
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