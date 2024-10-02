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"Оправдал до рубля". В Россию привезли роскошный внедорожник Infiniti - 02.10.2024, ПРАЙМ
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"Оправдал до рубля". В Россию привезли роскошный внедорожник Infiniti
"Оправдал до рубля". В Россию привезли роскошный внедорожник Infiniti - 02.10.2024, ПРАЙМ
"Оправдал до рубля". В Россию привезли роскошный внедорожник Infiniti
В столичном дилерском центре в продаже появился новый премиальный кроссовер Infiniti QX60 2024 года выпуска, сообщает издание "SPEEDME.Ru". | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T07:20+0300
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infiniti
авторынок рф
дилерский центр
внедорожники
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. В столичном дилерском центре в продаже появился новый премиальный кроссовер Infiniti QX60 2024 года выпуска, сообщает издание "SPEEDME.Ru".Эксперты уже успели оценить роскошный пятидверный внедорожник за его функционал и внешний вид. Так, автомобиль оснащен бензиновым мотором на 3,5 литра, мощность которого составляет 279 л.с. Полный привод и АКП делают его полностью пригодным для комфортных поездок как по городу, так и на природе.Люксовая комплектация включает в себя широкий набор функций и дополнительных "плюшек" - климат- и круиз-контроль, аудиосистему BOSE с 17 динамиками, качественные сидения с электроприводом, обогрев рулевого колеса, панорамный люк, парктроники и видеокамеру для парковки и многое другое.Внедорожник представлен в идеальном цвете Mineral Black Metallic.Цена на новинку в комплектации Luxe + Climate стартует от 10 790 000 рублей.
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infiniti, авторынок рф, дилерский центр, внедорожники
Infiniti, авторынок РФ, дилерский центр, внедорожники
07:20 02.10.2024
 
"Оправдал до рубля". В Россию привезли роскошный внедорожник Infiniti

В России стартовали продажи новых кроссоверов Infiniti QX60

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанк#Автомобиль Infiniti
#Автомобиль Infiniti - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. В столичном дилерском центре в продаже появился новый премиальный кроссовер Infiniti QX60 2024 года выпуска, сообщает издание "SPEEDME.Ru".
Эксперты уже успели оценить роскошный пятидверный внедорожник за его функционал и внешний вид. Так, автомобиль оснащен бензиновым мотором на 3,5 литра, мощность которого составляет 279 л.с. Полный привод и АКП делают его полностью пригодным для комфортных поездок как по городу, так и на природе.
Люксовая комплектация включает в себя широкий набор функций и дополнительных "плюшек" - климат- и круиз-контроль, аудиосистему BOSE с 17 динамиками, качественные сидения с электроприводом, обогрев рулевого колеса, панорамный люк, парктроники и видеокамеру для парковки и многое другое.
Внедорожник представлен в идеальном цвете Mineral Black Metallic.
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Цена на новинку в комплектации Luxe + Climate стартует от 10 790 000 рублей.
 
Infinitiавторынок РФдилерский центрвнедорожники
 
 
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