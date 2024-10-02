https://1prime.ru/20241002/avto-851905954.html

"Оправдал до рубля". В Россию привезли роскошный внедорожник Infiniti

"Оправдал до рубля". В Россию привезли роскошный внедорожник Infiniti - 02.10.2024, ПРАЙМ

"Оправдал до рубля". В Россию привезли роскошный внедорожник Infiniti

В столичном дилерском центре в продаже появился новый премиальный кроссовер Infiniti QX60 2024 года выпуска, сообщает издание "SPEEDME.Ru". | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T07:20+0300

2024-10-02T07:20+0300

2024-10-02T07:20+0300

infiniti

авторынок рф

дилерский центр

внедорожники

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. В столичном дилерском центре в продаже появился новый премиальный кроссовер Infiniti QX60 2024 года выпуска, сообщает издание "SPEEDME.Ru".Эксперты уже успели оценить роскошный пятидверный внедорожник за его функционал и внешний вид. Так, автомобиль оснащен бензиновым мотором на 3,5 литра, мощность которого составляет 279 л.с. Полный привод и АКП делают его полностью пригодным для комфортных поездок как по городу, так и на природе.Люксовая комплектация включает в себя широкий набор функций и дополнительных "плюшек" - климат- и круиз-контроль, аудиосистему BOSE с 17 динамиками, качественные сидения с электроприводом, обогрев рулевого колеса, панорамный люк, парктроники и видеокамеру для парковки и многое другое.Внедорожник представлен в идеальном цвете Mineral Black Metallic.Цена на новинку в комплектации Luxe + Climate стартует от 10 790 000 рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

infiniti, авторынок рф, дилерский центр, внедорожники