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Продажи новых легковых авто в России выросли на 33% - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Продажи новых легковых авто в России выросли на 33%
Продажи новых легковых авто в России выросли на 33% - 02.10.2024, ПРАЙМ
Продажи новых легковых авто в России выросли на 33%
Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре выросли на 33% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 145,49 тысячи машин, а... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T13:02+0300
2024-10-02T13:02+0300
легковые автомобилии
продажи
россия
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре выросли на 33% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 145,49 тысячи машин, а совокупные продажи по всем категориям - легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам - увеличились на 26%, до 167,9 тысячи авто, сообщает Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК. При этом продажи легких коммерческих автомобилей по итогам сентября составили 11,5 тысяч единиц, что на 23% больше в годовом выражении, грузовиков - 9,9 тысячи (минус 26%); автобусов - 1 тысячу (плюс 5%). "По итогам января-сентября 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1 341 549 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 48% больше показателей аналогичного периода прошлого года (906 293 штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 585 тысяч штук, что на 29% больше показателей января-сентября 2023 года", - отметили в Минпромторге РФ. Объём рынка в сегменте легковых автомобилей за девять месяцев текущего года составил 1,14 миллиона машин (плюс 59% в годовом выражении), в сегменте лёгких коммерческих автомобилей – 95,5 тысяч (плюс 35%), в сегменте грузовых автомобилей – 91,2 тысячи (минус 12%), в сегменте автобусов – 14,6 тысячи (плюс 12%).
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легковые автомобилии, продажи, россия
легковые автомобилии, продажи, РОССИЯ
13:02 02.10.2024
 
Продажи новых легковых авто в России выросли на 33%

Минпромторг: продажи новых легковых авто в РФ в сентябре выросли на 33%, до 145,5 тысяч

© РИА Новости . Саид Царнаев | Перейти в медиабанкHyundai Grand Santa Fe
Hyundai Grand Santa Fe - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Саид Царнаев
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре выросли на 33% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 145,49 тысячи машин, а совокупные продажи по всем категориям - легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам - увеличились на 26%, до 167,9 тысячи авто, сообщает Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
При этом продажи легких коммерческих автомобилей по итогам сентября составили 11,5 тысяч единиц, что на 23% больше в годовом выражении, грузовиков - 9,9 тысячи (минус 26%); автобусов - 1 тысячу (плюс 5%).
"По итогам января-сентября 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1 341 549 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 48% больше показателей аналогичного периода прошлого года (906 293 штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 585 тысяч штук, что на 29% больше показателей января-сентября 2023 года", - отметили в Минпромторге РФ.
Объём рынка в сегменте легковых автомобилей за девять месяцев текущего года составил 1,14 миллиона машин (плюс 59% в годовом выражении), в сегменте лёгких коммерческих автомобилей – 95,5 тысяч (плюс 35%), в сегменте грузовых автомобилей – 91,2 тысячи (минус 12%), в сегменте автобусов – 14,6 тысячи (плюс 12%).
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