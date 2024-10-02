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Суд начал банкротство части ювелирной сети Pandora в России

Суд начал банкротство части ювелирной сети Pandora в России - 02.10.2024, ПРАЙМ

Суд начал банкротство части ювелирной сети Pandora в России

Арбитражный суд Москвы по заявлению Сбербанка ввел наблюдение, начальную процедуру банкротства, в отношении АО "ПанКлуб", владеющего франшизой международной... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T13:41+0300

2024-10-02T13:41+0300

2024-10-02T13:41+0300

сбербанк

pandora

банкротство

россия

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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Сбербанка ввел наблюдение, начальную процедуру банкротства, в отношении АО "ПанКлуб", владеющего франшизой международной сети ювелирных магазинов Pandora в России, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление Сбербанка о банкротстве АО "ПанКлуб" поступило в суд в июле, на заседании в среду суд признал его обоснованным. Подробности пока не сообщаются. Этот же суд в сентябре по иску ООО "Сбербанк Инвестиции" к кипрской Panclub Enterprises Limited признал за истцом права на 100% акций АО "ПанКлуб". В материалах того дела говорится, что Panclub Enterprises Limited - это дочерняя структура истца. При этом кипрской компании принадлежит 100% акций АО "ПанКлуб". А из-за международных санкций в отношении Сбербанка корпоративный секретарь и директор Panclub Enterprises отказались от принятия корпоративных решений и любого другого взаимодействия с российской компанией и сняли с себя полномочия. Суд признал компанию Panclub Enterprises "заблокированным активом истца". Поскольку она не ведет никакой деятельности, по кипрским законам она должна быть исключена из реестра, а все ее имущество, включая акции АО "ПанКлуб" в таком случае будет признано бесхозным и подлежащим передаче в пользу Республики Кипр. При этом истец, изначальный владелец акций, из-за санкций не сможет подать возражения против таких действий на Кипре. Своим решением суд передал права на 100% акций АО "ПанКлуб" дочерней структуре Сбербанка. Как рассказывал в 2019 году журналистам Оскар Рацин, на тот момент – вице-президент Сбербанка и председатель совета директоров "Сбербанк инвестиций", Сбербанк в начале 2014 года инвестировал в "ПанКлуб", основным акционером которого был тогда Максим Ноготков, основатель сотового ритейлера "Связной". После того, как Ноготков, по словам Рацина, "допустил дефолт по своим обязательствам", банку "пришлось предъявить к погашению те средства", которые он давал на этот бизнес. Датский производитель ювелирных изделий Pandora в марте 2022 года приостановил деловые отношения с Россией и Белоруссией из-за событий на Украине. В 2022 году ее ювелирные украшения были доступны в 9 тысячах точек продаж по всему миру, 1,8 тысячи из которых - магазины Pandora.

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сбербанк, pandora, банкротство, россия