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Биржевые цены на бензин в России вернулись к росту

Биржевые цены на бензин в России вернулись к росту - 02.10.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на бензин в России вернулись к росту

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вернулась к росту после двух дней снижения, следует из данных торгов. | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T14:56+0300

2024-10-02T14:56+0300

2024-10-02T14:56+0300

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россия

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вернулась к росту после двух дней снижения, следует из данных торгов. Так, цена на марку Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за день выросла на 0,72%, до 60 036 рублей за тонну. Стоимость Аи-95 поднялась на 0,49% - до 64 617 рублей за тонну. При этом за сентябрь бензин Аи-92 подорожал на 0,66%, а марка Аи-95, напротив, подешевела сразу на 9,44%. Также по итогам торгов среды выросла цена и на дизельное топливо - на 0,51%, до 61 090 рублей за тонну. В то же время тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подешевела на 1,22%, до 35 464 рублей за тонну. Стоимость мазута выросла на 1,41%, до 30 911 рубля за тонну, авиакеросина - на 0,4%, до 81 553 рублей. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива, по мнению профильных ведомств, не требуется.

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россия, бензин, цены