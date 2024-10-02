https://1prime.ru/20241002/benzin-851927227.html
Бензин на российских АЗС за неделю подорожал на 0,17 процента
Бензин на российских АЗС за неделю подорожал на 0,17 процента - 02.10.2024, ПРАЙМ
Бензин на российских АЗС за неделю подорожал на 0,17 процента
Средняя розничная цена бензина в России с 23 по 30 сентября выросла на 0,17%, или на 10 копеек - до 58,72 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,04%, или на 3 | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T19:21+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 23 по 30 сентября выросла на 0,17%, или на 10 копеек - до 58,72 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,04%, или на 3 копейки, до 66,97 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Ранее, с 16 по 23 сентября, средняя цена бензина выросла на 0,19%, или на 11 копеек - до 58,62 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,07%, или на 5 копеек, до 66,94 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,07% - до 53,51 рубля за литр, Аи-95 - также на 0,07%, до 58,83 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,64% - до 78,86 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 24 по 30 сентября составила 0,19%. Рост цен на бензин был зафиксирован в 55 регионах страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал в Приморье и на Сахалине - на 0,8%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,2%. Снижение цен наблюдалось в четырех субъектах РФ, наиболее заметное - в Новосибирской области (-0,2%). При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится. Как объясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, решение о закрытии этих данных было принято для обеспечения информационной безопасности рынка. В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом эмбарго на экспорт дизельного топлива не требуется, считают профильные ведомства.
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россия, росстат, азс, цены на бензин
Энергетика, РОССИЯ, Росстат, АЗС, цены на бензин
Бензин на российских АЗС за неделю подорожал на 0,17 процента
Росстат: бензин на АЗС в РФ за неделю подорожал на 0,17%, дизтопливо — на 0,04%
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 23 по 30 сентября выросла на 0,17%, или на 10 копеек - до 58,72 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,04%, или на 3 копейки, до 66,97 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
Ранее, с 16 по 23 сентября, средняя цена бензина выросла на 0,19%, или на 11 копеек - до 58,62 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,07%, или на 5 копеек, до 66,94 рубля за литр.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,07% - до 53,51 рубля за литр, Аи-95 - также на 0,07%, до 58,83 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,64% - до 78,86 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 24 по 30 сентября составила 0,19%.
Рост цен на бензин был зафиксирован в 55 регионах страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал в Приморье и на Сахалине - на 0,8%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,2%. Снижение цен наблюдалось в четырех субъектах РФ, наиболее заметное - в Новосибирской области (-0,2%).
При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится. Как объясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, решение о закрытии этих данных было принято для обеспечения информационной безопасности рынка.
В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом эмбарго на экспорт дизельного топлива не требуется, считают профильные ведомства.
Экспорт одного вида топлива из России рекордно вырос