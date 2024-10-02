https://1prime.ru/20241002/bolshegruz-851924023.html

В Минтрансе рассказали о введении новой меры контроля для большегрузов

В Минтрансе рассказали о введении новой меры контроля для большегрузов - 02.10.2024, ПРАЙМ

В Минтрансе рассказали о введении новой меры контроля для большегрузов

Водителей большегрузов могут в дальнейшем обязать проводить весовой и габаритный контроль, сообщили в Минтрансе РФ. | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T17:51+0300

2024-10-02T17:51+0300

2024-10-02T17:53+0300

россия

минтранс рф

большегрузы

https://cdnn.1prime.ru/img/76979/32/769793244_1:0:1500:843_1920x0_80_0_0_07ee31cbf165152f8aa4b322f9145483.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Водителей большегрузов могут в дальнейшем обязать проводить весовой и габаритный контроль, сообщили в Минтрансе РФ. "Водителей большегрузов обяжут проходить весогабаритный контроль. Соответствующий законопроект подготовил Минтранс. Документ в первом чтении сегодня приняла Госдума", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что законопроект обяжет водителей грузовиков остановиться по требованию инспектора Ространснадзора на пункте контроля, предъявить документы и проследовать на измерительное оборудование. Сейчас некоторые грузоперевозки уклоняются от такого контроля из-за того, что данная мера не закреплена. Часть выгружает перевозимый груз на площадке контроля и только после этого заезжает на весы. "Предлагаемый механизм повысит безопасность и сохранность дорог. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 года", - заключили в министерстве.

https://1prime.ru/20240907/gruzovik-851408748.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минтранс рф, большегрузы