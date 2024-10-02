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В Минтрансе рассказали о введении новой меры контроля для большегрузов
В Минтрансе рассказали о введении новой меры контроля для большегрузов - 02.10.2024, ПРАЙМ
В Минтрансе рассказали о введении новой меры контроля для большегрузов
Водителей большегрузов могут в дальнейшем обязать проводить весовой и габаритный контроль, сообщили в Минтрансе РФ. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T17:51+0300
2024-10-02T17:51+0300
2024-10-02T17:53+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Водителей большегрузов могут в дальнейшем обязать проводить весовой и габаритный контроль, сообщили в Минтрансе РФ. "Водителей большегрузов обяжут проходить весогабаритный контроль. Соответствующий законопроект подготовил Минтранс. Документ в первом чтении сегодня приняла Госдума", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что законопроект обяжет водителей грузовиков остановиться по требованию инспектора Ространснадзора на пункте контроля, предъявить документы и проследовать на измерительное оборудование. Сейчас некоторые грузоперевозки уклоняются от такого контроля из-за того, что данная мера не закреплена. Часть выгружает перевозимый груз на площадке контроля и только после этого заезжает на весы. "Предлагаемый механизм повысит безопасность и сохранность дорог. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 года", - заключили в министерстве.
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россия, минтранс рф, большегрузы
РОССИЯ, Минтранс РФ, большегрузы
В Минтрансе рассказали о введении новой меры контроля для большегрузов
Минтранс: водителей большегрузов в РФ обяжут проходить весогабаритный контроль
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Водителей большегрузов могут в дальнейшем обязать проводить весовой и габаритный контроль, сообщили в Минтрансе РФ.
"Водителей большегрузов обяжут проходить весогабаритный контроль. Соответствующий законопроект подготовил Минтранс. Документ в первом чтении сегодня приняла Госдума", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что законопроект обяжет водителей грузовиков остановиться по требованию инспектора Ространснадзора на пункте контроля, предъявить документы и проследовать на измерительное оборудование. Сейчас некоторые грузоперевозки уклоняются от такого контроля из-за того, что данная мера не закреплена. Часть выгружает перевозимый груз на площадке контроля и только после этого заезжает на весы.
"Предлагаемый механизм повысит безопасность и сохранность дорог. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 года", - заключили в министерстве.
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