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Дума обяжет букмекеров показывать трансляции соревнований со ставками
Дума обяжет букмекеров показывать трансляции соревнований со ставками - 02.10.2024, ПРАЙМ
Дума обяжет букмекеров показывать трансляции соревнований со ставками
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет букмекеров обеспечивать доступ к видеотрансляции спортивных соревнований, на которые они принимают... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T14:10+0300
2024-10-02T14:10+0300
2024-10-02T14:26+0300
букмекеры
букмекерские конторы
госдума
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет букмекеров обеспечивать доступ к видеотрансляции спортивных соревнований, на которые они принимают ставки. Проект внесен сенаторами Андреем Кутеповым и Александром Трембицким. В настоящее время организатор азартных игр в тотализаторе обязан обеспечить их участникам возможность наблюдать развитие и исход события, от которого зависит результат пари, в том числе если для этого требуется специальное оборудование. Законопроект предполагает такие же условия приема ставок в букмекерских компаниях как в конторах, так и в интерактивном формате. Букмекеры и тотализаторы должны будут обеспечить видеотрансляцию соответствующего спортивного соревнования в режиме реального времени на своем сайте либо разместить ссылку на сайт, обеспечивающий доступ к видеотрансляции. Помимо этого, законопроект запрещает использование компьютерной визуализации. Ранее из этого запрета были некоторые исключения. Кабмин поддерживает законопроект при условии его доработки.
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букмекеры, букмекерские конторы, госдума
букмекеры, букмекерские конторы, Госдума
Дума обяжет букмекеров показывать трансляции соревнований со ставками
Дума в I чтении обязала букмекеров обеспечить доступ к трансляции соревнований со ставками
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет букмекеров обеспечивать доступ к видеотрансляции спортивных соревнований, на которые они принимают ставки.
Проект внесен сенаторами Андреем Кутеповым и Александром Трембицким.
В настоящее время организатор азартных игр в тотализаторе обязан обеспечить их участникам возможность наблюдать развитие и исход события, от которого зависит результат пари, в том числе если для этого требуется специальное оборудование.
Законопроект предполагает такие же условия приема ставок в букмекерских компаниях как в конторах, так и в интерактивном формате. Букмекеры и тотализаторы должны будут обеспечить видеотрансляцию соответствующего спортивного соревнования в режиме реального времени на своем сайте либо разместить ссылку на сайт, обеспечивающий доступ к видеотрансляции.
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Помимо этого, законопроект запрещает использование компьютерной визуализации. Ранее из этого запрета были некоторые исключения.
Кабмин поддерживает законопроект при условии его доработки.