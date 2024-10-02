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Проект бюджета РФ может включить новый сбор за создание рекламы в интернете - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Проект бюджета РФ может включить новый сбор за создание рекламы в интернете
Проект бюджета РФ может включить новый сбор за создание рекламы в интернете - 02.10.2024, ПРАЙМ
Проект бюджета РФ может включить новый сбор за создание рекламы в интернете
Проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов предусматривает возможность введения сбора за распространение рекламы в интернете и услуг... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T14:16+0300
2024-10-02T14:17+0300
бюджет
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интернет
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов предусматривает возможность введения сбора за распространение рекламы в интернете и услуг продвижения, полученные от него средства могут пойти финансирование национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", следует из текста проекта. "Установить, что по решению правительства Российской Федерации дополнительные средства федерального бюджета могут быть направлены на реализацию мероприятий национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" в случае принятия решений... о введении сбора за распространение рекламы и услуг продвижения, оказываемых в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в пределах поступления соответствующих дополнительных доходов федерального бюджета", - говорится в документе. В целом финансирование нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" в 2025 году, согласно документу, составит 129,07 миллиарда рублей, в 2026 году - 161,77 миллиарда, а в 2027 году - 166,96 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на предстоящую трехлетку. Нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства" приходит на замену нацпроекта "Цифровая экономика". Бюджетные средства предполагается распределить по нескольким федеральным проектам. Среди них "Инфраструктура доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и "Цифровое государственное управление". Проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы правительство РФ внесло в Госдуму в минувший понедельник. Бюджет сверстан с дефицитом, соответственно, 0,5%, 0,9% и 1,1% от ВВП.
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бюджет, реклама, интернет
бюджет, реклама, интернет
14:16 02.10.2024 (обновлено: 14:17 02.10.2024)
 
Проект бюджета РФ может включить новый сбор за создание рекламы в интернете

Проект бюджета РФ предполагает введения сбора за интернет-рекламу и продвижение

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТелефоны на платформе ОС Аврора
Телефоны на платформе ОС Аврора - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов предусматривает возможность введения сбора за распространение рекламы в интернете и услуг продвижения, полученные от него средства могут пойти финансирование национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", следует из текста проекта.
"Установить, что по решению правительства Российской Федерации дополнительные средства федерального бюджета могут быть направлены на реализацию мероприятий национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" в случае принятия решений... о введении сбора за распространение рекламы и услуг продвижения, оказываемых в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в пределах поступления соответствующих дополнительных доходов федерального бюджета", - говорится в документе.
В целом финансирование нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" в 2025 году, согласно документу, составит 129,07 миллиарда рублей, в 2026 году - 161,77 миллиарда, а в 2027 году - 166,96 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на предстоящую трехлетку.
Нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства" приходит на замену нацпроекта "Цифровая экономика". Бюджетные средства предполагается распределить по нескольким федеральным проектам. Среди них "Инфраструктура доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и "Цифровое государственное управление".
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14:10
Проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы правительство РФ внесло в Госдуму в минувший понедельник. Бюджет сверстан с дефицитом, соответственно, 0,5%, 0,9% и 1,1% от ВВП.
 
бюджетрекламаинтернет
 
 
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