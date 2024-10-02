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Комитет Госдумы по финрынку поддержал проект федерального бюджета

Комитет Госдумы по финрынку поддержал проект федерального бюджета - 02.10.2024, ПРАЙМ

Комитет Госдумы по финрынку поддержал проект федерального бюджета

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении проекта федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T17:49+0300

2024-10-02T17:49+0300

2024-10-02T17:49+0300

экономика

россия

госдума

бюджет

государственный бюджет

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении проекта федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение основных характеристик бюджета страны по доходам на 2025 год в сумме 40,296 триллиона рублей (18,8% ВВП), по расходам - 41,469 триллиона (19,3% ВВП). По сравнению с текущим годом доходы бюджета в 2025 году вырастут на 11,6%, расходы - на 5,3%. На 2026 год доходы прогнозируются на уровне 41,841 триллиона рублей (18,1% ВВП), на 2027 год – 43,154 триллиона (17,4% ВВП), расходы - 44,022 триллиона (19,1% ВВП) и 45,915 триллиона рублей (18,5% к ВВП) соответственно. Таким образом, проект бюджета сформирован с дефицитом, который с 0,5% ВВП в 2025 году повысится до 0,9% ВВП в 2026 году, а затем до 1,1% ВВП в 2027 году. Основными источниками финансирования дефицита будут выступать государственные заимствования. Эти параметры определены исходя из прогнозируемого на 2025 год объема ВВП в размере 214,575 триллиона рублей и уровня инфляции не выше 4,5%. На 2026 год ВВП ожидается в объеме 230,568 триллиона рублей, на 2027 год – 248,313 триллиона, при этом уровень инфляции в эти два года ожидается не выше 4%. В заключении комитета по финрынку отмечается, что проект федерального бюджета на трехлетний период определяет основные направления государственной внутренней и внешней политики РФ: оборона страны, достижение технологического лидерства, выполнение социальных обязательств, развитие здравоохранения, социальной инфраструктуры, поддержка материнства и детства. Он сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. При этом учитывается, что на протяжении всего прогнозного периода денежно-кредитная политика Банка России будет проводиться в рамках режима таргетирования инфляции. "Таким образом, основным инструментом достижения прогнозных результатов инфляции становится ключевая ставка Банка России", - сказано в заключении. При этом, по мнению комитета, "запланированные показатели уровня инфляции оптимистичны". На конец сентября годовая инфляция составила 8,75%, также базовый вариант прогноза предполагает постепенное ослабление курсовой динамики до уровней 96,5-103,2 рублей за доллар в 2025-2027 годах, отмечается в его заключении. Комитет допускает, что "вероятны отклонения от базового варианта прогноза социально-экономического развития страны, что в свою очередь потребует корректировки бюджетных характеристик".

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россия, госдума, бюджет, государственный бюджет