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В аэропорту Чебоксар заработает пункт пропуска через госграницу РФ

В аэропорту Чебоксар заработает пункт пропуска через госграницу РФ - 02.10.2024, ПРАЙМ

В аэропорту Чебоксар заработает пункт пропуска через госграницу РФ

Пункт пропуска через государственную границу РФ в аэропорту города Чебоксары Чувашской республики заработает в 2025 году. Об этом сообщил в своем... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T17:03+0300

2024-10-02T17:03+0300

2024-10-02T17:14+0300

россия

чувашия

граница

аэропорт

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - ПРАЙМ. Пункт пропуска через государственную границу РФ в аэропорту города Чебоксары Чувашской республики заработает в 2025 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Олег Николаев. Николаев обсудил обустройство пограничного подразделения с начальником Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям Юрием Урвановым. Глава региона сообщил, что пункт пропуска для осуществления прохода пассажиров и грузов для международных перелетов в аэропорту Чебоксар планируется к открытию в начале 2025 года. Погранподразделение ФСБ России готово к приему международных рейсов, к работе международного сектора и к расширению географии полетов, добавил он. Николаев отметил, что в Чувашии наблюдается рост экономической активности. По его словам, в республику зашло достаточно много серьезных компаний, регулярно приезжают их руководители, сотрудники и просто гости республики. "В последние годы в разы увеличился пассажиропоток. Движение очень большое, часто билеты невозможно купить. В следующем году планируем рейсы в Турцию, сейчас активно ведем переговоры", — заявил глава региона. Николаев добавил, что оператор аэродрома осуществляет поиск авиакомпаний для организации международных полетов с целью их открытия, реконструкция аэровокзала будет окончена.

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россия, чувашия, граница, аэропорт