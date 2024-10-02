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В Дагестане арестовали владельца взорвавшейся АЗС
В Дагестане арестовали владельца взорвавшейся АЗС - 02.10.2024, ПРАЙМ
В Дагестане арестовали владельца взорвавшейся АЗС
Суд арестовал на два месяца хозяина взорвавшейся в Дагестане АЗС Марата Джанхуватова. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T17:34+0300
2024-10-02T17:34+0300
2024-10-02T17:34+0300
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МАХАЧКАЛА, 2 окт - ПРАЙМ. Суд арестовал на два месяца хозяина взорвавшейся в Дагестане АЗС Марата Джанхуватова. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда. Заседание по избранию меры пресечения Джанхуватову проводится в Советском районном суде Махачкалы. Отмечается, что, оглашая приговор, судья заявил, что владельцу АЗС избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 28 ноября 2024 года.На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября прогремел взрыв с последующим возгоранием. Согласно последней информации, погибли 13 человек, 11 человек пострадали. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг задержан фактический владелец АЗС Марат Джанхуватов. В понедельник Советский суд Махачкалы продлил срок его задержания на 72 часа.
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россия, дагестан, взрыв на азс
Происшествия, РОССИЯ, Дагестан, взрыв на АЗС
В Дагестане арестовали владельца взорвавшейся АЗС
Суд арестовал на два месяца владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС Джанхуватова
МАХАЧКАЛА, 2 окт - ПРАЙМ. Суд арестовал на два месяца хозяина взорвавшейся в Дагестане АЗС Марата Джанхуватова. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда.
Заседание по избранию меры пресечения Джанхуватову проводится в Советском районном суде Махачкалы.
Отмечается, что, оглашая приговор, судья заявил, что владельцу АЗС избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 28 ноября 2024 года.
На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября прогремел взрыв с последующим возгоранием. Согласно последней информации, погибли 13 человек, 11 человек пострадали. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг задержан фактический владелец АЗС Марат Джанхуватов. В понедельник Советский суд Махачкалы продлил срок его задержания на 72 часа.
Глава Дагестана заявил о выплатах семьям погибших при взрыве на АЗС