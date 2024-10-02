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В США объяснили отсутствие вопросов о Киеве на дебатах Уолца и Вэнса

В США объяснили отсутствие вопросов о Киеве на дебатах Уолца и Вэнса - 02.10.2024, ПРАЙМ

В США объяснили отсутствие вопросов о Киеве на дебатах Уолца и Вэнса

Во время дебатов кандидатов в вице-президенты США Тима Уолца и Джей-Ди Вэнса модераторы не задавали вопросов об Украине, потому что конфликт идет плохо для... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T10:04+0300

2024-10-02T10:04+0300

2024-10-02T10:06+0300

политика

украина

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дебаты

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Во время дебатов кандидатов в вице-президенты США Тима Уолца и Джей-Ди Вэнса модераторы не задавали вопросов об Украине, потому что конфликт идет плохо для Киева. Такое мнение в социальной сети Х выразил Американский миллиардер Дэвид Сакс."Для модераторов это было также возможностью обвинить Джей-Ди Вэнса в том, что он "пропутинский" за его противодействие дальнейшему финансированию (украинского конфликта - ред.) в Сенате. Тот факт, что модераторы не сделали этого, говорит о том, насколько плохо идет война", - отметил бизнесмен.Телеканал CNN также обратил внимание на отсутствие вопросов об Украине на дебатах. Вместо этого модераторы задали вопросы о ближневосточном конфликте и внутриполитических проблемах. В прошлом месяце украинский кризис активно освещался на дебатах между Харрис и Трампом, и модераторы задали соответствующий вопрос.

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украина, сша, дебаты