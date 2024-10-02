Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США объяснили отсутствие вопросов о Киеве на дебатах Уолца и Вэнса - 02.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241002/debaty-851908749.html
В США объяснили отсутствие вопросов о Киеве на дебатах Уолца и Вэнса
В США объяснили отсутствие вопросов о Киеве на дебатах Уолца и Вэнса - 02.10.2024, ПРАЙМ
В США объяснили отсутствие вопросов о Киеве на дебатах Уолца и Вэнса
Во время дебатов кандидатов в вице-президенты США Тима Уолца и Джей-Ди Вэнса модераторы не задавали вопросов об Украине, потому что конфликт идет плохо для... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T10:04+0300
2024-10-02T10:06+0300
политика
украина
сша
дебаты
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Во время дебатов кандидатов в вице-президенты США Тима Уолца и Джей-Ди Вэнса модераторы не задавали вопросов об Украине, потому что конфликт идет плохо для Киева. Такое мнение в социальной сети Х выразил Американский миллиардер Дэвид Сакс."Для модераторов это было также возможностью обвинить Джей-Ди Вэнса в том, что он "пропутинский" за его противодействие дальнейшему финансированию (украинского конфликта - ред.) в Сенате. Тот факт, что модераторы не сделали этого, говорит о том, насколько плохо идет война", - отметил бизнесмен.Телеканал CNN также обратил внимание на отсутствие вопросов об Украине на дебатах. Вместо этого модераторы задали вопросы о ближневосточном конфликте и внутриполитических проблемах. В прошлом месяце украинский кризис активно освещался на дебатах между Харрис и Трампом, и модераторы задали соответствующий вопрос.
https://1prime.ru/20240830/voyna-851239987.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, дебаты
Политика, УКРАИНА, США, дебаты
10:04 02.10.2024 (обновлено: 10:06 02.10.2024)
 
В США объяснили отсутствие вопросов о Киеве на дебатах Уолца и Вэнса

Сакс: Уолца и Вэнса не спросили на дебатах о Киеве из-за развития конфликта

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Во время дебатов кандидатов в вице-президенты США Тима Уолца и Джей-Ди Вэнса модераторы не задавали вопросов об Украине, потому что конфликт идет плохо для Киева. Такое мнение в социальной сети Х выразил Американский миллиардер Дэвид Сакс.
"Для модераторов это было также возможностью обвинить Джей-Ди Вэнса в том, что он "пропутинский" за его противодействие дальнейшему финансированию (украинского конфликта - ред.) в Сенате. Тот факт, что модераторы не сделали этого, говорит о том, насколько плохо идет война", - отметил бизнесмен.
Телеканал CNN также обратил внимание на отсутствие вопросов об Украине на дебатах. Вместо этого модераторы задали вопросы о ближневосточном конфликте и внутриполитических проблемах. В прошлом месяце украинский кризис активно освещался на дебатах между Харрис и Трампом, и модераторы задали соответствующий вопрос.
США - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
США в состоянии горячей войны с Россией, заявил Сакс
30 августа, 21:59
 
ПолитикаУКРАИНАСШАдебаты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала