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В США объяснили отсутствие вопросов о Киеве на дебатах Уолца и Вэнса
В США объяснили отсутствие вопросов о Киеве на дебатах Уолца и Вэнса - 02.10.2024, ПРАЙМ
В США объяснили отсутствие вопросов о Киеве на дебатах Уолца и Вэнса
Во время дебатов кандидатов в вице-президенты США Тима Уолца и Джей-Ди Вэнса модераторы не задавали вопросов об Украине, потому что конфликт идет плохо для... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T10:04+0300
2024-10-02T10:04+0300
2024-10-02T10:06+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Во время дебатов кандидатов в вице-президенты США Тима Уолца и Джей-Ди Вэнса модераторы не задавали вопросов об Украине, потому что конфликт идет плохо для Киева. Такое мнение в социальной сети Х выразил Американский миллиардер Дэвид Сакс."Для модераторов это было также возможностью обвинить Джей-Ди Вэнса в том, что он "пропутинский" за его противодействие дальнейшему финансированию (украинского конфликта - ред.) в Сенате. Тот факт, что модераторы не сделали этого, говорит о том, насколько плохо идет война", - отметил бизнесмен.Телеканал CNN также обратил внимание на отсутствие вопросов об Украине на дебатах. Вместо этого модераторы задали вопросы о ближневосточном конфликте и внутриполитических проблемах. В прошлом месяце украинский кризис активно освещался на дебатах между Харрис и Трампом, и модераторы задали соответствующий вопрос.
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украина, сша, дебаты
Политика, УКРАИНА, США, дебаты
В США объяснили отсутствие вопросов о Киеве на дебатах Уолца и Вэнса
Сакс: Уолца и Вэнса не спросили на дебатах о Киеве из-за развития конфликта
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ.
Во время дебатов кандидатов в вице-президенты США Тима Уолца и Джей-Ди Вэнса модераторы не задавали вопросов об Украине, потому что конфликт идет плохо для Киева. Такое мнение в социальной сети Х выразил
Американский миллиардер Дэвид Сакс.
"Для модераторов это было также возможностью обвинить Джей-Ди Вэнса в том, что он "пропутинский" за его противодействие дальнейшему финансированию (украинского конфликта - ред.) в Сенате. Тот факт, что модераторы не сделали этого, говорит о том, насколько плохо идет война", - отметил бизнесмен.
Телеканал CNN также обратил внимание на отсутствие вопросов об Украине на дебатах. Вместо этого модераторы задали вопросы о ближневосточном конфликте и внутриполитических проблемах. В прошлом месяце украинский кризис активно освещался на дебатах между Харрис и Трампом, и модераторы задали соответствующий вопрос.
США в состоянии горячей войны с Россией, заявил Сакс