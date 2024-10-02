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Дефицит бюджета Франции достиг пика при Макроне - 02.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241002/defitsit-851903863.html
Дефицит бюджета Франции достиг пика при Макроне
Дефицит бюджета Франции достиг пика при Макроне - 02.10.2024, ПРАЙМ
Дефицит бюджета Франции достиг пика при Макроне
Франция уже 30 лет живет с дефицитным бюджетом: при нынешнем президенте Эммануэле Макроне его отношение к ВВП страны достигло пикового значения с момента... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T05:11+0300
2024-10-02T05:11+0300
экономика
франция
эммануэль макрон
дефицит бюджета
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Франция уже 30 лет живет с дефицитным бюджетом: при нынешнем президенте Эммануэле Макроне его отношение к ВВП страны достигло пикового значения с момента образования Евросоюза, подсчитало РИА Новости по открытым данным. За время существования Евросоюза Франция сменила пять президентов - представителей четырех политических партий. И вся пятерка была вынуждена руководить страной в условиях дефицитного бюджета: минимальным за время правления среднее значение отношения дефицита к национальному ВВП было при Жаке Шираке - 2,8%. На втором месте оказался Франсуа Олланд с показателем в 3,6%, на третьем - Франсуа Миттеран, находившийся у руля до мая 1995 года - при нем дефицит бюджета Франции (за период с момента образования ЕС) составил 4,55%. Во время правления Николя Саркози отношение дефицита бюджета к ВВП в среднем составляло 4,8%, а при нынешнем президенте Макроне составило 5,3%. На президентство Макрона пришелся один из самых сложных периодов мировой истории и французской в частности - ситуацию с дефицитом бюджета сильно подпортил коронавирусный 2020 год - по его итогам показатель достиг максимального за все 30 лет уровня в 7,68%. Министерство финансов страны ожидает, что по итогам текущего года он составит 6% - по состоянию на июль этого года дефицит бюджета уже составил 156,91 миллиарда евро. Многолетняя дефицитность бюджета Франции обусловлена рядом проблем страны, которые не решены до сих пор, пояснил РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. Во-первых, она много денег тратит на поддержку мигрантов и членов их семей, в массе своей прибывших из Африки. Во-вторых, значительные средства уходят на пособия для безработных. В-третьих, приходится помогать своей промышленности, которая проигрывает в конкурентной борьбе китайской. "В результате экономика Франции постоянно спотыкается, словно уставшая лошадь, которая явно не сможет взбодриться в ближайшие пять лет", - заключил эксперт.
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франция, эммануэль макрон, дефицит бюджета
Экономика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, дефицит бюджета
05:11 02.10.2024
 
Дефицит бюджета Франции достиг пика при Макроне

Дефицит бюджета Франции достиг пика с момента образования ЕС при Макроне

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Франция уже 30 лет живет с дефицитным бюджетом: при нынешнем президенте Эммануэле Макроне его отношение к ВВП страны достигло пикового значения с момента образования Евросоюза, подсчитало РИА Новости по открытым данным.
За время существования Евросоюза Франция сменила пять президентов - представителей четырех политических партий. И вся пятерка была вынуждена руководить страной в условиях дефицитного бюджета: минимальным за время правления среднее значение отношения дефицита к национальному ВВП было при Жаке Шираке - 2,8%.
На втором месте оказался Франсуа Олланд с показателем в 3,6%, на третьем - Франсуа Миттеран, находившийся у руля до мая 1995 года - при нем дефицит бюджета Франции (за период с момента образования ЕС) составил 4,55%. Во время правления Николя Саркози отношение дефицита бюджета к ВВП в среднем составляло 4,8%, а при нынешнем президенте Макроне составило 5,3%.
На президентство Макрона пришелся один из самых сложных периодов мировой истории и французской в частности - ситуацию с дефицитом бюджета сильно подпортил коронавирусный 2020 год - по его итогам показатель достиг максимального за все 30 лет уровня в 7,68%. Министерство финансов страны ожидает, что по итогам текущего года он составит 6% - по состоянию на июль этого года дефицит бюджета уже составил 156,91 миллиарда евро.
*Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2024
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Многолетняя дефицитность бюджета Франции обусловлена рядом проблем страны, которые не решены до сих пор, пояснил РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. Во-первых, она много денег тратит на поддержку мигрантов и членов их семей, в массе своей прибывших из Африки. Во-вторых, значительные средства уходят на пособия для безработных. В-третьих, приходится помогать своей промышленности, которая проигрывает в конкурентной борьбе китайской.
"В результате экономика Франции постоянно спотыкается, словно уставшая лошадь, которая явно не сможет взбодриться в ближайшие пять лет", - заключил эксперт.
 
ЭкономикаФРАНЦИЯЭммануэль Макрондефицит бюджета
 
 
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