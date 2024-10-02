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Дефицит бюджета Франции достиг пика при Макроне

Дефицит бюджета Франции достиг пика при Макроне - 02.10.2024, ПРАЙМ

Дефицит бюджета Франции достиг пика при Макроне

Франция уже 30 лет живет с дефицитным бюджетом: при нынешнем президенте Эммануэле Макроне его отношение к ВВП страны достигло пикового значения с момента... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T05:11+0300

2024-10-02T05:11+0300

2024-10-02T05:11+0300

экономика

франция

эммануэль макрон

дефицит бюджета

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Франция уже 30 лет живет с дефицитным бюджетом: при нынешнем президенте Эммануэле Макроне его отношение к ВВП страны достигло пикового значения с момента образования Евросоюза, подсчитало РИА Новости по открытым данным. За время существования Евросоюза Франция сменила пять президентов - представителей четырех политических партий. И вся пятерка была вынуждена руководить страной в условиях дефицитного бюджета: минимальным за время правления среднее значение отношения дефицита к национальному ВВП было при Жаке Шираке - 2,8%. На втором месте оказался Франсуа Олланд с показателем в 3,6%, на третьем - Франсуа Миттеран, находившийся у руля до мая 1995 года - при нем дефицит бюджета Франции (за период с момента образования ЕС) составил 4,55%. Во время правления Николя Саркози отношение дефицита бюджета к ВВП в среднем составляло 4,8%, а при нынешнем президенте Макроне составило 5,3%. На президентство Макрона пришелся один из самых сложных периодов мировой истории и французской в частности - ситуацию с дефицитом бюджета сильно подпортил коронавирусный 2020 год - по его итогам показатель достиг максимального за все 30 лет уровня в 7,68%. Министерство финансов страны ожидает, что по итогам текущего года он составит 6% - по состоянию на июль этого года дефицит бюджета уже составил 156,91 миллиарда евро. Многолетняя дефицитность бюджета Франции обусловлена рядом проблем страны, которые не решены до сих пор, пояснил РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. Во-первых, она много денег тратит на поддержку мигрантов и членов их семей, в массе своей прибывших из Африки. Во-вторых, значительные средства уходят на пособия для безработных. В-третьих, приходится помогать своей промышленности, которая проигрывает в конкурентной борьбе китайской. "В результате экономика Франции постоянно спотыкается, словно уставшая лошадь, которая явно не сможет взбодриться в ближайшие пять лет", - заключил эксперт.

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франция, эммануэль макрон, дефицит бюджета