https://1prime.ru/20241002/delisting-851928274.html

Нидерландская X5 Retail Group провела делистинг депозитарных расписок с LSE

Нидерландская X5 Retail Group провела делистинг депозитарных расписок с LSE - 02.10.2024, ПРАЙМ

Нидерландская X5 Retail Group провела делистинг депозитарных расписок с LSE

Нидерландская X5 Retail Group прекратила листинг своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской бирже, сообщила компания. | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T19:43+0300

2024-10-02T19:43+0300

2024-10-02T19:44+0300

экономика

x5 retail group

глобальные депозитарные расписки

делистинг

лондонская фондовая биржа

https://cdnn.1prime.ru/img/82878/57/828785750_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_700e6c7a04c0314283b1556602e32e03.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Нидерландская X5 Retail Group прекратила листинг своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской бирже, сообщила компания. "X5 Retail Group N.V... в дополнение к объявлению, сделанному компанией 2 сентября 2024 года, объявляет о листинге своих глобальных депозитарных расписок (ГДР), выпущенных на Лондонской фондовой бирже", - говорится в сообщении. Уточняется, что намерение провести делистинг связано с отказом The Bank of New York Mellon от обязанностей депозитария в рамках программы GDR. Арбитражный суд Московской области в апреле по заявлению Минпромторга РФ приостановил корпоративные права X5 Retail Group NV в ООО "Корпоративный центр Икс 5". После решения суда ООО "Корпоративный центр Икс 5" стало владельцем 99,994187% собственного капитала, а затем сменило организационно-правовую форму с ООО на ПАО.

https://1prime.ru/20241002/mosbirzha-851924825.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

x5 retail group, глобальные депозитарные расписки, делистинг, лондонская фондовая биржа