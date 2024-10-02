https://1prime.ru/20241002/delisting-851928274.html
Нидерландская X5 Retail Group провела делистинг депозитарных расписок с LSE
Нидерландская X5 Retail Group провела делистинг депозитарных расписок с LSE - 02.10.2024, ПРАЙМ
Нидерландская X5 Retail Group провела делистинг депозитарных расписок с LSE
Нидерландская X5 Retail Group прекратила листинг своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской бирже, сообщила компания. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T19:43+0300
2024-10-02T19:43+0300
2024-10-02T19:44+0300
экономика
x5 retail group
глобальные депозитарные расписки
делистинг
лондонская фондовая биржа
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Нидерландская X5 Retail Group прекратила листинг своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской бирже, сообщила компания. "X5 Retail Group N.V... в дополнение к объявлению, сделанному компанией 2 сентября 2024 года, объявляет о листинге своих глобальных депозитарных расписок (ГДР), выпущенных на Лондонской фондовой бирже", - говорится в сообщении. Уточняется, что намерение провести делистинг связано с отказом The Bank of New York Mellon от обязанностей депозитария в рамках программы GDR. Арбитражный суд Московской области в апреле по заявлению Минпромторга РФ приостановил корпоративные права X5 Retail Group NV в ООО "Корпоративный центр Икс 5". После решения суда ООО "Корпоративный центр Икс 5" стало владельцем 99,994187% собственного капитала, а затем сменило организационно-правовую форму с ООО на ПАО.
https://1prime.ru/20241002/mosbirzha-851924825.html
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x5 retail group, глобальные депозитарные расписки, делистинг, лондонская фондовая биржа
Экономика, X5 Retail Group, глобальные депозитарные расписки, делистинг, Лондонская фондовая биржа
Нидерландская X5 Retail Group провела делистинг депозитарных расписок с LSE
X5 Retail Group N.V. провела делистинг депозитарных расписок с Лондонской биржи
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Нидерландская X5 Retail Group прекратила листинг своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской бирже, сообщила компания.
"X5 Retail Group N.V... в дополнение к объявлению, сделанному компанией 2 сентября 2024 года, объявляет о листинге своих глобальных депозитарных расписок (ГДР), выпущенных на Лондонской фондовой бирже", - говорится в сообщении.
Уточняется, что намерение провести делистинг связано с отказом The Bank of New York Mellon от обязанностей депозитария в рамках программы GDR.
Арбитражный суд Московской области в апреле по заявлению Минпромторга РФ приостановил корпоративные права X5 Retail Group NV в ООО "Корпоративный центр Икс 5". После решения суда ООО "Корпоративный центр Икс 5" стало владельцем 99,994187% собственного капитала, а затем сменило организационно-правовую форму с ООО на ПАО.
Объем торгов на Мосбирже в сентябре снизился на четыре процента