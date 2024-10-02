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Вопрос времени. Что стоит за прогнозами о долларе по 150 рублей - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Вопрос времени. Что стоит за прогнозами о долларе по 150 рублей
Вопрос времени. Что стоит за прогнозами о долларе по 150 рублей - 02.10.2024, ПРАЙМ
Вопрос времени. Что стоит за прогнозами о долларе по 150 рублей
Информация, озвученная в ходе одного из мероприятий о том, что интересам российской экономики удовлетворяет доллар по 150-160 рублей, причем достичь этих... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T02:02+0300
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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Информация, озвученная в ходе одного из мероприятий о том, что интересам российской экономики удовлетворяет доллар по 150-160 рублей, причем достичь этих отметок он должен в самое короткое время, выглядит весьма сомнительно. Да и экономике такой курс вряд ли сейчас выгоден, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.Он напомнил, что прогноз по курсу доллара от Минэкономразвития – 100 рублей в июле 2026 года. То есть, власти исходят из того, что рубль продолжит дешеветь, но вовсе не так быстро. Очевидно, слишком масштабное обесценивание рубля разогнало бы инфляцию, с которой старательно борются финансовые власти."На таких прогнозах часто спекулируют эксперты. Рано или поздно всё может произойти, но какой период времени мы рассматриваем? Все зависит от горизонта прогнозирования. Если он пять лет, то, конечно, шансы увидеть 150 рублей за доллар - гораздо выше, чем если берем отсечку до конца года. Но и тогда эти шансы не такие высокие, вероятность не 40-50%, а какие-то единицы процентов", - рассуждает он.По словам Калмановича, надежнее всего ориентироваться на фундаментальные факторы. Прежде всего, это нефтегазовые доходы. Если цены на нефть продолжат снижаться, то может последовать дальнейшее снижение планки требования к экспортерам об обязательной продаже валютной выручки (сейчас она 40%). Возможна и ее полная отмена."Именно этот фактор сильнее всего влияет на курс рубля в последние несколько лет. Если это отменят, то до уровня 107,5 рубля за доллар реально добраться в течение месяца-двух. Но государственная политика скорее всего не позволит сделать это в ближайшее время", - резюмирует аналитик.
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доллар, доллар сша, эксклюзив, курс доллара к рублю цб рф
доллар, Доллар США, Эксклюзив, Курс доллара к рублю ЦБ РФ
02:02 02.10.2024
 
Вопрос времени. Что стоит за прогнозами о долларе по 150 рублей

Аналитик Калманович: прогнозы о долларе по 150 руб носят спекулятивный характер

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США, график
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Информация, озвученная в ходе одного из мероприятий о том, что интересам российской экономики удовлетворяет доллар по 150-160 рублей, причем достичь этих отметок он должен в самое короткое время, выглядит весьма сомнительно. Да и экономике такой курс вряд ли сейчас выгоден, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.
Он напомнил, что прогноз по курсу доллара от Минэкономразвития – 100 рублей в июле 2026 года. То есть, власти исходят из того, что рубль продолжит дешеветь, но вовсе не так быстро. Очевидно, слишком масштабное обесценивание рубля разогнало бы инфляцию, с которой старательно борются финансовые власти.
"На таких прогнозах часто спекулируют эксперты. Рано или поздно всё может произойти, но какой период времени мы рассматриваем? Все зависит от горизонта прогнозирования. Если он пять лет, то, конечно, шансы увидеть 150 рублей за доллар - гораздо выше, чем если берем отсечку до конца года. Но и тогда эти шансы не такие высокие, вероятность не 40-50%, а какие-то единицы процентов", - рассуждает он.
По словам Калмановича, надежнее всего ориентироваться на фундаментальные факторы. Прежде всего, это нефтегазовые доходы. Если цены на нефть продолжат снижаться, то может последовать дальнейшее снижение планки требования к экспортерам об обязательной продаже валютной выручки (сейчас она 40%). Возможна и ее полная отмена.
"Именно этот фактор сильнее всего влияет на курс рубля в последние несколько лет. Если это отменят, то до уровня 107,5 рубля за доллар реально добраться в течение месяца-двух. Но государственная политика скорее всего не позволит сделать это в ближайшее время", - резюмирует аналитик.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
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