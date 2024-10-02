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Доллар перешел к росту к евро после выхода статданных в США

Доллар перешел к росту к евро после выхода статданных в США - 02.10.2024, ПРАЙМ

Доллар перешел к росту к евро после выхода статданных в США

Стоимость доллара перешла к росту по отношению к евро в среду после публикации данных о занятости в США, свидетельствуют данные торгов. | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T18:12+0300

2024-10-02T18:12+0300

2024-10-02T18:12+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара перешла к росту по отношению к евро в среду после публикации данных о занятости в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.50 мск курс евро к доллару снижается до 1,1042 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1067 доллара. До выхода статистики евро дорожал к американской валюте. Курс доллара к иене в то же время поднимается на 1,75% - до 146,06 иены с уровня предыдущего закрытия в 143,56 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,41%, до 101,61 пункта. Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре увеличилось на 143 тысячи. Официальные данные о занятости в стране будут опубликованы в пятницу. Ожидается, что безработица в стране в сентябре осталась на уровне августа в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 140 тысяч. Статистика занятости может в том числе оказать влияние на ожидания дальнейших действий от Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 64% аналитиков ждут в ноябре понижения учетной ставки регулятора на 0,25 процентного пункта - до 4,5-4,75%.

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биржевые торги, доллар, евро, курсы валют