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VK приобрела долю в билетном операторе "Кассир.ру"

VK приобрела долю в билетном операторе "Кассир.ру" - 02.10.2024, ПРАЙМ

VK приобрела долю в билетном операторе "Кассир.ру"

VK закрыла сделку по приобретению 10% в билетном операторе "Кассир.ру", ориентировочная сумма сделки составляет порядка 500 миллионов рублей, сообщил РИА... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T14:06+0300

2024-10-02T14:06+0300

2024-10-02T14:06+0300

vk

кассир.ру

доля

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. VK закрыла сделку по приобретению 10% в билетном операторе "Кассир.ру", ориентировочная сумма сделки составляет порядка 500 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник на рынке. "VK закрыла сделку по приобретению 10% доли в ООО "Кассир.ру - национальный билетный оператор". Ориентировочная сумма сделки - порядка 500 миллионов (рублей - ред.)", - сказал источник. По уточнению собеседника агентства, новый актив будет интегрирован в экосистему VK "с целью повышения эффективности промоутерской деятельности на площадках компании". В пресс-службе компании сделку не прокомментировали. В мае VK купил 40% облачного сервиса для продажи билетов на культурно-массовые мероприятия "Интикетс". Отмечалось, что сделка позволит VK реализовать задачу по развитию "Пушкинской карты", в том числе повысит эффективность программы и обеспечит безопасность для пользователей карты, организаций культуры и билетных операторов.

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vk, кассир.ру, доля