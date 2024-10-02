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"Зарабатывают даже на санкциях". Запад осознал, в чем сила России

"Зарабатывают даже на санкциях". Запад осознал, в чем сила России - 02.10.2024, ПРАЙМ

"Зарабатывают даже на санкциях". Запад осознал, в чем сила России

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) резко улучшила прогноз по темпам роста российской экономики – 3,7 процента по итогам года. Майские... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T04:04+0300

2024-10-02T04:04+0300

2024-10-02T04:04+0300

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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ, Елена Савельева. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) резко улучшила прогноз по темпам роста российской экономики – 3,7 процента по итогам года. Майские оценки организации были куда скромнее – всего 2,6 процента. Прогноз ОЭСР предполагает, что экономика России значительно обойдёт и ЕС, и США в этом году. С чем это связано, читайте в материале "Прайм".Заметное улучшениеВ своем майском докладе ОЭСР прогнозировала в 2024 году увеличение ВВП России на 2,6 процента, однако в новом прогнозе эту цифру скорректировали сразу на 1,1 процентного пункта (п.п.). Оценка роста ВВП страны в 2025 году увеличилась до 1,1 процента, говорится в сентябрьском промежуточном экономическом докладе организации.Прогноз по еврозоне на 2024 год остался прежним (0,7 процента), по 2025 году он пересмотрен до 1,3 процента (ранее ждали 1,5). В США аналитики ОЭСР в 2024 году ждут 2,6 процента роста. Прогноз на 2025 год ухудшен- 1,6 процента против ранее ожидаемых 1,8.Экономические прогнозы по России уже обновили и другие международные институты. Из них также следует, что по темпам роста ВВП Россия обходит всю "Большую семерку".Так, июньский прогноз Всемирного банка по темпам роста экономики РФ – 2,9 процента по итогам года (предыдущая оценка - 2,2). Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что российская экономика в 2024 году вырастет на 3,2 процента (в январе ожидалось 2,6).В конце августа министр финансов Антон Силуанов представил обновленный прогноз кабмина: темпы роста экономики по итогам 2024 года повысили с 2,8 до 3,9 процента. А Банк России подтвердил свой прогноз на уровне три с половиной – четыре процента. Таким образом, в среднем российские власти рассчитывают на 3,8 процента роста.Стабильная траекторияКак отметили в Минэкономразвития, "пересмотр прогнозов международных организаций относительно российской экономики в сторону более реалистичных цифр уже не удивляет. Однако, по словам директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Льва Денисова, если обновленные оценки ОЭСР за 2024 год близки к прогнозу министерства по росту ВВП России, то на 2025 год - предсказуемо занижены. В прогнозе ОЭСР, "очевидно, не учтена реализация инициированных президентом новых национальных проектов", заметил он.Экономика России сумела восстановиться от санкционного шока уже в 2023-м, показав прирост на 3,6 процента — позитивная динамика стала максимальной с 2021 года (тогда на фоне низкой базы ковидного 2020-го ВВП увеличился на 5,9 процента).В основе уверенного восстановления - впечатляющие показатели реального сектора, где Россия демонстрирует позитивную динамику с марта 2023-го. Западные аналитики в основном связывают рывок этот рывок с "беспрецедентным ростом оборонной промышленности, на который приходится более шести процентов ВВП страны". Однако, помимо гособоронзаказа, важную роль сыграли импортозамещение и локализация производств.Высокая производительностьЕсли в 2022 г. и 2023 г. драйвером роста можно было считать военные расходы, то в 2024 г. прирост ВВП - закономерный результат перехода к новой модели развития, основанной на импортозамещении и развитии внутреннего рынка, указывает Светлана Сазонова, доцент кафедры институциональной экономики ГУУ. Санкции стимулировали развитие отечественных отраслей промышленности, сельского хозяйства и технологий.Темпы роста российской промышленности удвоились - за первое полугодие 2024-го промышленное производство увеличилось на 4,4 процента. Машиностроение обеспечило 42 процента совокупного прироста. Металлургический комплекс - рост на 8,8 процента, что связано с высоким спросом как внутри страны, так и за ее пределами. Химическая промышленность прибавила 5,7 процента, отражая восстановление потребительского спроса."Драйверами роста экономики России являются в настоящее время не столько военные расходы, сократившиеся в первом квартале на 1,7 процента по сравнению с 1 кварталом 2023 года, сколько рост производительности труда. Экономический рост в России обусловлен ростом в обрабатывающих отраслях, в том числе, в точном машиностроении (производстве компьютеров, электронных и оптических изделий), транспортном автомобилестроении, производстве готовых металлических изделий, химических веществ и химических продуктов, а также пищевых продуктов. Кроме того, отмечен рост в отраслях инфраструктуры, в том числе, финансовой и страховой деятельности, информатизации и связи, оптовой и розничной торговле", - отмечает Сазонова.Инвестиции в нацпроектыРазвитие российской промышленности сопровождается высокой инвестиционной активностью. Инвестиции в основной капитал в первом полугодии 2024-го, по оценке Росстата, увеличились на 11 процентов в годовом выражении. Это беспрецедентно высокие темпы роста, поскольку еще до 2022 года рост инвестиций в РФ в среднем не превышал четырех процентов в год. Кроме того, инвестиции растут не только за счет бюджета. По данным Росстата, главным источником финансирования инвестиций становятся собственные средства предприятий.Государственные программы также поддерживают инициативы по импортозамещению, увеличивая внутренний выпуск продукции. Вдобавок, правительство реализует масштабные проекты в сфере транспорта, энергетики и цифровой инфраструктуры, что способствует созданию рабочих мест и повышению экономической активности, отмечает Вадим Петров, член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO.Сейчас власти реализуют 16 национальных проектов, а их общий объем финансирования за пять лет из всех источников составил около 21 триллионов рублей. С 2025 году в списке действующих нацпроектов появятся еще три. В целом на реализацию госпрограмм в 2025 году в проекте бюджета предусмотрено 24 триллиона рублей.Экспорт на новые рынкиОчевидные факторы поддержки российской экономики – дорогие энергоносители, а кроме того - уверенная переориентация экспорта на новые рынки.Сохранение высоких мировых цен обеспечивает значительные поступления в бюджет и положительное сальдо торгового баланса. Россия активно переориентирует торговые потоки с западных стран на азиатские, африканские и латиноамериканские рынки. Увеличение экспорта в Китай, Индию и другие страны Азии компенсирует снижение поставок в Европу, отмечает Вадим Петров.Устойчивый спрос на нефть укрепляет финансовую стабильность страны. Нефтегазовый сектор остается основным драйвером роста, особенно в условиях переориентации на новые рынки, создавая возможности для экспорта и диверсификации, добавляет Алексей Пастухов, руководитель комитета по развитию корпоративного управления энергетики и промышленности Национальной ассоциации корпоративных директоров (НАКД).Как следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), за два года действия санкций недружественные государства недополучили товаров из России более чем на 256 миллиардов долларов (около 21 триллиона рублей). При этом Россия благодаря торговле с дружественными государствами компенсировала выпавшие доходы и заработала минимум 287,5 миллиарда долларов (26 триллионов рублей).Таким образом, за счет переориентации на новые рынки Россия дополнительно заработала почти 31 миллиард долларов (пять триллионов рублей).

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Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

эксклюзив, санкции против рф, экономика рф, оэср