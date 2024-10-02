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На Украине ждут подорожания электроэнергии для населения на 50-75 процентов
На Украине ждут подорожания электроэнергии для населения на 50-75 процентов - 02.10.2024, ПРАЙМ
На Украине ждут подорожания электроэнергии для населения на 50-75 процентов
Тарифы на электроэнергию для населения Украины вырастут на 50-75% в 2025 году, заявил в среду глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T17:29+0300
2024-10-02T17:29+0300
2024-10-02T17:30+0300
энергетика
украина
тарифы на электроэнергию
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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Тарифы на электроэнергию для населения Украины вырастут на 50-75% в 2025 году, заявил в среду глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в правительстве в мае сообщило, что кабмин Украины повысил с 1 июня тарифы на электроэнергию для населения в полтора раза – с 2,64 гривны за киловатт-час (0,07 доллара) до 4,32 гривны (0,11 доллара). "На следующий год стоимость электроэнергии для населения будет 6,5-7 гривен (0,15-0,16 доллара за киловатт-час – ред.), я вам гарантирую. Я думаю, через 2-3 года мы будем платить за электроэнергию примерно 8-9 гривен (0,19-0,21 доллара за киловатт-час – ред.)", - сказал Попенко в эфире телеканала Новости.LIVE. Попенко отметил, что обещание правительства Украины не повышать тарифы на коммунальные услуги касается лишь нескольких услуг. "В законе, который был принят в августе 2022 года, говорится всего о трех коммунальных услугах: теплоснабжении, горячем водоснабжении и распределении газа. Все остальные коммунальные услуги не прописаны в законе", - подчеркнул он. Украинская консалтинговая компания ExPro в сентябре сообщала, что национальная энергетическая компания Укрэнерго предлагает в 2025 году повысить почти на 50% тариф на передачу электроэнергии.
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украина, тарифы на электроэнергию, подорожание
Энергетика, УКРАИНА, тарифы на электроэнергию, подорожание
На Украине ждут подорожания электроэнергии для населения на 50-75 процентов
Союз потребителей Украины: тарифы на электроэнергию в стране вырастут на 50-75%
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Тарифы на электроэнергию для населения Украины вырастут на 50-75% в 2025 году, заявил в среду глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в правительстве в мае сообщило, что кабмин Украины повысил с 1 июня тарифы на электроэнергию для населения в полтора раза – с 2,64 гривны за киловатт-час (0,07 доллара) до 4,32 гривны (0,11 доллара).
"На следующий год стоимость электроэнергии для населения будет 6,5-7 гривен (0,15-0,16 доллара за киловатт-час – ред.), я вам гарантирую. Я думаю, через 2-3 года мы будем платить за электроэнергию примерно 8-9 гривен (0,19-0,21 доллара за киловатт-час – ред.)", - сказал Попенко в эфире телеканала Новости.LIVE.
Попенко отметил, что обещание правительства Украины не повышать тарифы на коммунальные услуги касается лишь нескольких услуг.
"В законе, который был принят в августе 2022 года, говорится всего о трех коммунальных услугах: теплоснабжении, горячем водоснабжении и распределении газа. Все остальные коммунальные услуги не прописаны в законе", - подчеркнул он.
Украинская консалтинговая компания ExPro в сентябре сообщала, что национальная энергетическая компания Укрэнерго предлагает в 2025 году повысить почти на 50% тариф на передачу электроэнергии.
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