https://1prime.ru/20241002/es-851920082.html

ЕС может одобрить ввод пошлин на китайские электромобили, сообщили СМИ

ЕС может одобрить ввод пошлин на китайские электромобили, сообщили СМИ - 02.10.2024, ПРАЙМ

ЕС может одобрить ввод пошлин на китайские электромобили, сообщили СМИ

Страны ЕС могут одобрить в пятницу введение пошлин в размере до 45% на импорт китайских электромобилей, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T16:16+0300

2024-10-02T16:16+0300

2024-10-02T16:18+0300

экономика

ес

китай

электромобили

пошлины

https://cdnn.1prime.ru/img/83750/33/837503324_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_29bb94a4584cf7114cd38dfd2e29a7bf.jpg

МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Страны ЕС могут одобрить в пятницу введение пошлин в размере до 45% на импорт китайских электромобилей, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. В конце сентября агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что страны ЕС планируют проголосовать 4 октября по вопросу введения пошлин на электромобили из Китая, причём она предполагается в 45%. "Франция, Греция, Италия и Польша проголосуют в пятницу за принятие пошлин в размере до 45% на ввоз сделанных в Китае электромобилей, чего будет достаточно для принятия предложения Евросоюза", - говорится в сообщении агентства. Еврокомиссия 4 июля сообщила, что вводит временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Тогда планировалось, что пошлины в зависимости от производителя составят от 17,4% до 37,6%. Предварительные пошлины означают предоставление на данном этапе поставщиками банковских гарантий, а не фактическую уплату пошлин. В конце сентября Еврокомиссия сообщила, что разослала заинтересованным сторонам проект окончательного решения о введении импортных пошлин на электромобили из Китая, от 17% до 36,3% в зависимости от производителя. На автомашины Tesla пошлина предполагалась в 9%. Окончательное внедрение пошлин планировалось не позднее ноября.

https://1prime.ru/20240930/aziya-851861127.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, китай, электромобили, пошлины