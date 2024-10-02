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ЕС может одобрить ввод пошлин на китайские электромобили, сообщили СМИ
ЕС может одобрить ввод пошлин на китайские электромобили, сообщили СМИ - 02.10.2024, ПРАЙМ
ЕС может одобрить ввод пошлин на китайские электромобили, сообщили СМИ
Страны ЕС могут одобрить в пятницу введение пошлин в размере до 45% на импорт китайских электромобилей, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T16:16+0300
2024-10-02T16:16+0300
2024-10-02T16:18+0300
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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Страны ЕС могут одобрить в пятницу введение пошлин в размере до 45% на импорт китайских электромобилей, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. В конце сентября агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что страны ЕС планируют проголосовать 4 октября по вопросу введения пошлин на электромобили из Китая, причём она предполагается в 45%. "Франция, Греция, Италия и Польша проголосуют в пятницу за принятие пошлин в размере до 45% на ввоз сделанных в Китае электромобилей, чего будет достаточно для принятия предложения Евросоюза", - говорится в сообщении агентства. Еврокомиссия 4 июля сообщила, что вводит временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Тогда планировалось, что пошлины в зависимости от производителя составят от 17,4% до 37,6%. Предварительные пошлины означают предоставление на данном этапе поставщиками банковских гарантий, а не фактическую уплату пошлин. В конце сентября Еврокомиссия сообщила, что разослала заинтересованным сторонам проект окончательного решения о введении импортных пошлин на электромобили из Китая, от 17% до 36,3% в зависимости от производителя. На автомашины Tesla пошлина предполагалась в 9%. Окончательное внедрение пошлин планировалось не позднее ноября.
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ес, китай, электромобили, пошлины
Экономика, ЕС, КИТАЙ, электромобили, пошлины
ЕС может одобрить ввод пошлин на китайские электромобили, сообщили СМИ
Reuters: ЕС в пятницу может одобрить ввод пошлин до 45% на китайские электрокары
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Страны ЕС могут одобрить в пятницу введение пошлин в размере до 45% на импорт китайских электромобилей, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
В конце сентября агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что страны ЕС планируют проголосовать 4 октября по вопросу введения пошлин на электромобили из Китая, причём она предполагается в 45%.
"Франция, Греция, Италия и Польша проголосуют в пятницу за принятие пошлин в размере до 45% на ввоз сделанных в Китае электромобилей, чего будет достаточно для принятия предложения Евросоюза", - говорится в сообщении агентства.
Еврокомиссия 4 июля сообщила, что вводит временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Тогда планировалось, что пошлины в зависимости от производителя составят от 17,4% до 37,6%. Предварительные пошлины означают предоставление на данном этапе поставщиками банковских гарантий, а не фактическую уплату пошлин.
В конце сентября Еврокомиссия сообщила, что разослала заинтересованным сторонам проект окончательного решения о введении импортных пошлин на электромобили из Китая, от 17% до 36,3% в зависимости от производителя. На автомашины Tesla пошлина предполагалась в 9%. Окончательное внедрение пошлин планировалось не позднее ноября.
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