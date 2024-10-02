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"Верх лицемерия". В Испании обвинили США в эскалации на Ближнем Востоке - 02.10.2024, ПРАЙМ
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"Верх лицемерия". В Испании обвинили США в эскалации на Ближнем Востоке
"Верх лицемерия". В Испании обвинили США в эскалации на Ближнем Востоке - 02.10.2024, ПРАЙМ
"Верх лицемерия". В Испании обвинили США в эскалации на Ближнем Востоке
Ответственность за эскалацию конфликта на Ближнем Востоке лежит на Вашингтоне, считает генсек левой испанской партии "Подемос" (Podemos) Ионе Беларра. Об этом... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T14:05+0300
2024-10-02T14:05+0300
политика
израиль
иран
сша
эскалация
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Ответственность за эскалацию конфликта на Ближнем Востоке лежит на Вашингтоне, считает генсек левой испанской партии "Подемос" (Podemos) Ионе Беларра. Об этом она написала в социальной сети X."Те, кто сегодня трясет руками по поводу атак Ирана, но месяцами молчит перед лицом самого страшного за столетие геноцида в Палестине со стороны Израиля, - верх лицемерия", - подчеркнула политик, добавив, что именно Вашингтон несет ответственность за развитие конфликта.Ранее стало известно, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Пресс-служба израильской армии сообщила, что многие ракеты были перехвачены. В социальных сетях распространяются кадры, на которых запечатлены падения ракет в разных районах страны.
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израиль
иран
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израиль, иран, сша, эскалация
Политика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, США, эскалация
14:05 02.10.2024
 
"Верх лицемерия". В Испании обвинили США в эскалации на Ближнем Востоке

Генсек испанской партии Беларра обвинила США в эскалации на Ближнем Востоке

© Unsplash/Brandon MowinkelАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Brandon Mowinkel
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Ответственность за эскалацию конфликта на Ближнем Востоке лежит на Вашингтоне, считает генсек левой испанской партии "Подемос" (Podemos) Ионе Беларра. Об этом она написала в социальной сети X.
"Те, кто сегодня трясет руками по поводу атак Ирана, но месяцами молчит перед лицом самого страшного за столетие геноцида в Палестине со стороны Израиля, - верх лицемерия", - подчеркнула политик, добавив, что именно Вашингтон несет ответственность за развитие конфликта.
Ранее стало известно, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Пресс-служба израильской армии сообщила, что многие ракеты были перехвачены. В социальных сетях распространяются кадры, на которых запечатлены падения ракет в разных районах страны.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
Ситуация на Ближнем Востоке идет по тревожному сценарию, заявил Песков
12:35
 
ПолитикаИЗРАИЛЬИРАНСШАэскалация
 
 
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