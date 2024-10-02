https://1prime.ru/20241002/eskalatsiya-851916609.html

"Верх лицемерия". В Испании обвинили США в эскалации на Ближнем Востоке

"Верх лицемерия". В Испании обвинили США в эскалации на Ближнем Востоке - 02.10.2024, ПРАЙМ

"Верх лицемерия". В Испании обвинили США в эскалации на Ближнем Востоке

Ответственность за эскалацию конфликта на Ближнем Востоке лежит на Вашингтоне, считает генсек левой испанской партии "Подемос" (Podemos) Ионе Беларра. Об этом... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T14:05+0300

2024-10-02T14:05+0300

2024-10-02T14:05+0300

политика

израиль

иран

сша

эскалация

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Ответственность за эскалацию конфликта на Ближнем Востоке лежит на Вашингтоне, считает генсек левой испанской партии "Подемос" (Podemos) Ионе Беларра. Об этом она написала в социальной сети X."Те, кто сегодня трясет руками по поводу атак Ирана, но месяцами молчит перед лицом самого страшного за столетие геноцида в Палестине со стороны Израиля, - верх лицемерия", - подчеркнула политик, добавив, что именно Вашингтон несет ответственность за развитие конфликта.Ранее стало известно, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Пресс-служба израильской армии сообщила, что многие ракеты были перехвачены. В социальных сетях распространяются кадры, на которых запечатлены падения ракет в разных районах страны.

https://1prime.ru/20241002/peskov-851914141.html

израиль

иран

сша

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израиль, иран, сша, эскалация