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"Западные лузеры": Пушков указал Бербок на раскол в Германии - 02.10.2024, ПРАЙМ
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"Западные лузеры": Пушков указал Бербок на раскол в Германии
"Западные лузеры": Пушков указал Бербок на раскол в Германии - 02.10.2024, ПРАЙМ
"Западные лузеры": Пушков указал Бербок на раскол в Германии
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сильно ошибается в своей уверенности, что падение правительства ФРГ нужно российскому лидеру Владимиру Путину,... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T08:52+0300
2024-10-02T08:52+0300
политика
германия
бербок
правительство
владимир путин
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сильно ошибается в своей уверенности, что падение правительства ФРГ нужно российскому лидеру Владимиру Путину, считает сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Проблема нынешнего правительства ФРГ в том, что его падению были бы рады две трети немцев, настолько оно непопулярно. "Вы хотите обрадовать Путина ?!" - последний аргумент западных лузеров, которым уже нечем оправдать собственную бездарность", — подчеркнул сенатор.Ранее глава МИД Германии и экс-глава входящей в коалиционное правительство партии "Зеленые" Анналена Бербок заявила, что с начала украинского конфликта больше не может с полной уверенностью относиться к каким-либо фактам. Тем не менее, сообщают немецкие издания, она безосновательно подчеркнула, что российский президент Владимир Путин хотел бы падения немецкого правительства.
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германия, бербок, правительство, владимир путин
Политика, ГЕРМАНИЯ, БЕРБОК, правительство, Владимир Путин
08:52 02.10.2024
 
"Западные лузеры": Пушков указал Бербок на раскол в Германии

Пушков: падению правительства ФРГ был бы рад не Путин, а немцы

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкАнналена Бербок
Анналена Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сильно ошибается в своей уверенности, что падение правительства ФРГ нужно российскому лидеру Владимиру Путину, считает сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Проблема нынешнего правительства ФРГ в том, что его падению были бы рады две трети немцев, настолько оно непопулярно. "Вы хотите обрадовать Путина ?!" - последний аргумент западных лузеров, которым уже нечем оправдать собственную бездарность", — подчеркнул сенатор.
Ранее глава МИД Германии и экс-глава входящей в коалиционное правительство партии "Зеленые" Анналена Бербок заявила, что с начала украинского конфликта больше не может с полной уверенностью относиться к каким-либо фактам. Тем не менее, сообщают немецкие издания, она безосновательно подчеркнула, что российский президент Владимир Путин хотел бы падения немецкого правительства.
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ПолитикаГЕРМАНИЯБЕРБОКправительствоВладимир Путин
 
 
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