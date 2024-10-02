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"Западные лузеры": Пушков указал Бербок на раскол в Германии

"Западные лузеры": Пушков указал Бербок на раскол в Германии - 02.10.2024, ПРАЙМ

"Западные лузеры": Пушков указал Бербок на раскол в Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сильно ошибается в своей уверенности, что падение правительства ФРГ нужно российскому лидеру Владимиру Путину,... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T08:52+0300

2024-10-02T08:52+0300

2024-10-02T08:52+0300

политика

германия

бербок

правительство

владимир путин

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сильно ошибается в своей уверенности, что падение правительства ФРГ нужно российскому лидеру Владимиру Путину, считает сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Проблема нынешнего правительства ФРГ в том, что его падению были бы рады две трети немцев, настолько оно непопулярно. "Вы хотите обрадовать Путина ?!" - последний аргумент западных лузеров, которым уже нечем оправдать собственную бездарность", — подчеркнул сенатор.Ранее глава МИД Германии и экс-глава входящей в коалиционное правительство партии "Зеленые" Анналена Бербок заявила, что с начала украинского конфликта больше не может с полной уверенностью относиться к каким-либо фактам. Тем не менее, сообщают немецкие издания, она безосновательно подчеркнула, что российский президент Владимир Путин хотел бы падения немецкого правительства.

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германия, бербок, правительство, владимир путин