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Россия намерена нарастить поставки газа в Казахстан - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Россия намерена нарастить поставки газа в Казахстан
Россия намерена нарастить поставки газа в Казахстан - 02.10.2024, ПРАЙМ
Россия намерена нарастить поставки газа в Казахстан
Россия рассматривает возможность увеличения поставок газа в Казахстан по системе "Средняя Азия - Центр", сообщило Минэнерго РФ. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T14:18+0300
2024-10-02T14:19+0300
газ
энергетика
россия
казахстан
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россия рассматривает возможность увеличения поставок газа в Казахстан по системе "Средняя Азия - Центр", сообщило Минэнерго РФ. "РФ успешно реализует транзит газа по системе "Средняя Азия - Центр" и рассматривает возможности увеличения поставок газа в Казахстан", - говорится в сообщении.
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газ, россия, казахстан
Газ, Энергетика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН
14:18 02.10.2024 (обновлено: 14:19 02.10.2024)
 
Россия намерена нарастить поставки газа в Казахстан

Минэнерго: Россия рассматривает возможность увеличения поставок газа в Казахстан

© CC BY 2.0 / Jonathan CutrerПриродный газ
Природный газ - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© CC BY 2.0 / Jonathan Cutrer
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россия рассматривает возможность увеличения поставок газа в Казахстан по системе "Средняя Азия - Центр", сообщило Минэнерго РФ.
"РФ успешно реализует транзит газа по системе "Средняя Азия - Центр" и рассматривает возможности увеличения поставок газа в Казахстан", - говорится в сообщении.
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ЭнергетикаГазРОССИЯКАЗАХСТАН
 
 
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