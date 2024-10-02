https://1prime.ru/20241002/gaz-851917505.html
Россия намерена нарастить поставки газа в Казахстан
Россия намерена нарастить поставки газа в Казахстан - 02.10.2024, ПРАЙМ
Россия намерена нарастить поставки газа в Казахстан
Россия рассматривает возможность увеличения поставок газа в Казахстан по системе "Средняя Азия - Центр", сообщило Минэнерго РФ. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T14:18+0300
2024-10-02T14:18+0300
2024-10-02T14:19+0300
газ
энергетика
россия
казахстан
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россия рассматривает возможность увеличения поставок газа в Казахстан по системе "Средняя Азия - Центр", сообщило Минэнерго РФ. "РФ успешно реализует транзит газа по системе "Средняя Азия - Центр" и рассматривает возможности увеличения поставок газа в Казахстан", - говорится в сообщении.
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газ, россия, казахстан
Газ, Энергетика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН
Россия намерена нарастить поставки газа в Казахстан
Минэнерго: Россия рассматривает возможность увеличения поставок газа в Казахстан
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россия рассматривает возможность увеличения поставок газа в Казахстан по системе "Средняя Азия - Центр", сообщило Минэнерго РФ.
"РФ успешно реализует транзит газа по системе "Средняя Азия - Центр" и рассматривает возможности увеличения поставок газа в Казахстан", - говорится в сообщении.
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