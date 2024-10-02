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Биржевые цены на газ в Европе снизились до 444 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе снизились до 444 долларов за тысячу кубов - 02.10.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе снизились до 444 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды опустились на 1,4%, до 444 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 02.10.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды опустились на 1,4%, до 444 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 460,6 доллара (+2,2%) за тысячу кубометров, что стало ценовым максимумом дня. Ценовой минимум среды составил 440,2 доллара (-2,3%). Последние фьючерсы торговались по 444,4 доллара (-1,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 450,6 доллара за тысячу кубометров. Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй - почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов, а в августе достигала годового максимума - 450 долларов.
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европа, газ, мировые цены на газ, биржа ice
Энергетика, ЕВРОПА, Газ, мировые цены на газ, Биржа ICE
Биржевые цены на газ в Европе снизились до 444 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе снизились в среду на 1,4%, до $444 за тыс кубов
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды опустились на 1,4%, до 444 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 460,6 доллара (+2,2%) за тысячу кубометров, что стало ценовым максимумом дня. Ценовой минимум среды составил 440,2 доллара (-2,3%). Последние фьючерсы торговались по 444,4 доллара (-1,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 450,6 доллара за тысячу кубометров.
Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй - почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года.
При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов, а в августе достигала годового максимума - 450 долларов.
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