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"Начнут бежать". На Западе неожиданно высказались о генералах ВСУ

"Начнут бежать". На Западе неожиданно высказались о генералах ВСУ - 02.10.2024, ПРАЙМ

"Начнут бежать". На Западе неожиданно высказались о генералах ВСУ

Коррумпированные генералы ВСУ могут бросить свои войска на передовой и покинуть страну. Такое мнение выразил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T23:47+0300

2024-10-02T23:47+0300

2024-10-02T23:47+0300

политика

запад

скотт риттер

украина

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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Коррумпированные генералы ВСУ могут бросить свои войска на передовой и покинуть страну. Такое мнение выразил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Я думаю, мы увидим, как украинские генералы тоже начнут бежать, когда станет трудно, коррупционеры начнут бежать, и они будут бежать со своими деньгами в конце концов", — заявил он.По его мнению, после наступления зимы многие депутаты, политики и военные начнут покидать Украину.Риттер считает, что останется лишь "кучка полковников на линии фронта", которые поймут, что нет ничего, за что стоит бороться, "и это будет конец". Эксперт отметил, что киевский режим сейчас удерживается лишь благодаря помощи со стороны Запада. По его словам, в конце концов "закадычные друзья Зеленского" сбегут со своими миллиардами, на которые они уже купили по всему миру недвижимость, внесли их на счета в банках и инвестировали.

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запад, скотт риттер, украина, всу