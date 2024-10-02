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"Пандемия сумасшествия". В Госдуме раскрыли "болезнь" нового генсека НАТО - 02.10.2024, ПРАЙМ
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"Пандемия сумасшествия". В Госдуме раскрыли "болезнь" нового генсека НАТО
"Пандемия сумасшествия". В Госдуме раскрыли "болезнь" нового генсека НАТО - 02.10.2024, ПРАЙМ
"Пандемия сумасшествия". В Госдуме раскрыли "болезнь" нового генсека НАТО
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте будет продолжать русофобский курс политики альянса, так же как его предшественник Йенс Столтенберг. Такое мнение... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T10:46+0300
2024-10-02T10:46+0300
политика
россия
госдума
нато
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте будет продолжать русофобский курс политики альянса, так же как его предшественник Йенс Столтенберг. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет."Новый генсек НАТО болен хронической болезнью, так же, как и его предшественник, которая называется русофобия и безумное стремление разрушить мир, разжигая конфликты в различных точках планеты", - заявил парламентарий в беседе с агентством РИА Новости.Шеремет также отметил, что НАТО охвачено "пандемией сумасшествия и неадекватности" и генеральный секретарь служит интересам США, часто за счет других стран альянса.Ранее Марк Рютте, сменивший на посту генсека НАТО Йенса Столтенберга, заметил, что понимает просьбу Киева о нанесении ударов западным оружием по российской территории, но оставляет решение этого вопроса за отдельными союзниками. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что генеральный секретарь НАТО имеет ограниченные полномочия, так как альянсом фактически управляют представители США.
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россия, госдума, нато
Политика, РОССИЯ, Госдума, НАТО
10:46 02.10.2024
 
"Пандемия сумасшествия". В Госдуме раскрыли "болезнь" нового генсека НАТО

Депутат Шеремет: новый генеральный секретарь НАТО Рютте болен русофобией

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте будет продолжать русофобский курс политики альянса, так же как его предшественник Йенс Столтенберг. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
"Новый генсек НАТО болен хронической болезнью, так же, как и его предшественник, которая называется русофобия и безумное стремление разрушить мир, разжигая конфликты в различных точках планеты", - заявил парламентарий в беседе с агентством РИА Новости.
Шеремет также отметил, что НАТО охвачено "пандемией сумасшествия и неадекватности" и генеральный секретарь служит интересам США, часто за счет других стран альянса.
Ранее Марк Рютте, сменивший на посту генсека НАТО Йенса Столтенберга, заметил, что понимает просьбу Киева о нанесении ударов западным оружием по российской территории, но оставляет решение этого вопроса за отдельными союзниками.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что генеральный секретарь НАТО имеет ограниченные полномочия, так как альянсом фактически управляют представители США.
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ПолитикаРОССИЯГосдумаНАТО
 
 
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