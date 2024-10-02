https://1prime.ru/20241002/inflyatsiya-851926580.html

Росстат зафиксировал ускорение инфляции в РФ за период с 24 по 30 сентября

Росстат зафиксировал ускорение инфляции в РФ за период с 24 по 30 сентября - 02.10.2024, ПРАЙМ

Росстат зафиксировал ускорение инфляции в РФ за период с 24 по 30 сентября

Инфляция в России за период с 24 по 30 сентября ускорилась до 0,19% с 0,06% неделей ранее, с начала года цены выросли на 5,72%, следует из публикации Росстата. | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T19:10+0300

2024-10-02T19:10+0300

2024-10-02T19:11+0300

экономика

россия

росстат

инфляция в россии

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 24 по 30 сентября ускорилась до 0,19% с 0,06% неделей ранее, с начала года цены выросли на 5,72%, следует из публикации Росстата. "За период с 24 по 30 сентября 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,19%, с начала сентября – 100,43%, с начала года – 105,72%", - говорится в документе. Снижение цен на плодоовощную продукцию замедлилось и в среднем составило 0,7% после 1,4% на прошлой отчетной неделе. В частности, капуста подешевела - на 3,7%, морковь - на 2,4%, картофель - на 2,1%, свекла - на 2%, лук - на 1,7%, яблоки - на 1,1% и помидоры - на 0,1%. Выросли цены на огурцы - на 2,3% и бананы - на 0,5%. На неделе с 24 по 30 сентября подорожали: сливочное масло - на 1%, сметана - на 0,8%, пастеризованное молоко - на 0,7%, стерилизованное молоко - на 0,6%, пшено - на 0,5%, полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,4%, говядина, свинина, подсолнечное масло, сыры, творог и хлеб - на 0,3%, баранина, рыба - на 0,2%, колбасы вареные, сосиски, сардельки, яйца, мука, рис, печенье и соль - на 0,1%. Подешевели: сахар - на 0,7%, фруктово-ягодные и овощные консервы для детского питания - на 0,5% и 0,4% соответственно, курятина и вермишель- на 0,3%, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,2%, чай и маргарин - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на зубные пасты - на 0,5%, гигиенические прокладки и сухие корма для домашних животных - на 0,3%, порошок и спички - на 0,1%. Снизились цены на детские подгузники - на 0,1%. Телевизоры на неделе с 24 по 30 сентября подорожали на 0,1%, электропылесосы подешевели – на 0,2%. Цены на смартфоны не изменились. Стоимость нового отечественного автомобиля не изменилась, иностранного - снизилась на 0,03%. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо - на 0,04%. Перелет в салоне экономического класса подорожал на 6,5%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на все лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. В частности, поливитамины подорожали на 1,1%, противовирусный "Эргоферон" - на 0,8%, средство от кашля "Ренгалин" и валидол - на 0,5%, аллохол и препарат "Нимесулид" - на 0,4%, комбинированные анальгетики, корвалол - на 0,3%, анальгин и мазь "Левомеколь" - на 0,1%.

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