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Банк России расширит возможности НПФ по инвестированию в акции IPO
Банк России расширит возможности НПФ по инвестированию в акции IPO - 02.10.2024, ПРАЙМ
Банк России расширит возможности НПФ по инвестированию в акции IPO
Банк России расширит возможности негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по инвестированию пенсионных резервов в акции при первичном размещении (IPO),... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T11:45+0300
2024-10-02T11:45+0300
2024-10-02T11:45+0300
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акции
инвестирование
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Банк России расширит возможности негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по инвестированию пенсионных резервов в акции при первичном размещении (IPO), говорится в сообщении регулятора. Указание Банка России, регламентирующее инвестирование пенсионных резервов, вступит в силу 13 октября 2024 года. Аналогичный порядок уже действует в отношении пенсионных накоплений. Негосударственные пенсионные фонды смогут покупать акции эмитента при первичном публичном предложении (IPO), если совокупный объем размещения на организованных торгах составляет не менее 3 миллиардов рублей. Ранее порог для участия фондов в IPO оценивался в 50 миллиардов рублей. При этом доля акций, которую смогут покупать НПФ, увеличилась с 5 до 10% от общего объема размещения. Кроме того, фондам разрешается приобретать за счет пенсионных резервов отдельные производные финансовые инструменты на внебиржевом рынке с центральным контрагентом. "Новые нормы расширяют инвестиционные возможности НПФ. В свою очередь, участие институциональных инвесторов в IPO будет стимулировать публичные предложения акций на российском рынке", - говорится в сообщении.
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нпф, акции, инвестирование, ipo
Банк России, НПФ, Акции, инвестирование, IPO
Банк России расширит возможности НПФ по инвестированию в акции IPO
ЦБ расширит возможности НПФ по инвестированию пенсионных резервов в акции при IPO
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Банк России расширит возможности негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по инвестированию пенсионных резервов в акции при первичном размещении (IPO), говорится в сообщении регулятора.
Указание Банка России, регламентирующее инвестирование пенсионных резервов, вступит в силу 13 октября 2024 года. Аналогичный порядок уже действует в отношении пенсионных накоплений.
Негосударственные пенсионные фонды смогут покупать акции эмитента при первичном публичном предложении (IPO), если совокупный объем размещения на организованных торгах составляет не менее 3 миллиардов рублей. Ранее порог для участия фондов в IPO оценивался в 50 миллиардов рублей. При этом доля акций, которую смогут покупать НПФ, увеличилась с 5 до 10% от общего объема размещения.
Кроме того, фондам разрешается приобретать за счет пенсионных резервов отдельные производные финансовые инструменты на внебиржевом рынке с центральным контрагентом.
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"Новые нормы расширяют инвестиционные возможности НПФ. В свою очередь, участие институциональных инвесторов в IPO будет стимулировать публичные предложения акций на российском рынке", - говорится в сообщении.