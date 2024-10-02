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Банк России расширит возможности НПФ по инвестированию в акции IPO

Банк России расширит возможности НПФ по инвестированию в акции IPO - 02.10.2024, ПРАЙМ

Банк России расширит возможности НПФ по инвестированию в акции IPO

Банк России расширит возможности негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по инвестированию пенсионных резервов в акции при первичном размещении (IPO),... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T11:45+0300

2024-10-02T11:45+0300

2024-10-02T11:45+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Банк России расширит возможности негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по инвестированию пенсионных резервов в акции при первичном размещении (IPO), говорится в сообщении регулятора. Указание Банка России, регламентирующее инвестирование пенсионных резервов, вступит в силу 13 октября 2024 года. Аналогичный порядок уже действует в отношении пенсионных накоплений. Негосударственные пенсионные фонды смогут покупать акции эмитента при первичном публичном предложении (IPO), если совокупный объем размещения на организованных торгах составляет не менее 3 миллиардов рублей. Ранее порог для участия фондов в IPO оценивался в 50 миллиардов рублей. При этом доля акций, которую смогут покупать НПФ, увеличилась с 5 до 10% от общего объема размещения. Кроме того, фондам разрешается приобретать за счет пенсионных резервов отдельные производные финансовые инструменты на внебиржевом рынке с центральным контрагентом. "Новые нормы расширяют инвестиционные возможности НПФ. В свою очередь, участие институциональных инвесторов в IPO будет стимулировать публичные предложения акций на российском рынке", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20241001/risk-851891274.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нпф, акции, инвестирование, ipo