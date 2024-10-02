Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сбер" повысил ставки по рыночной ипотеке - 02.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241002/ipoteka-851905178.html
"Сбер" повысил ставки по рыночной ипотеке
"Сбер" повысил ставки по рыночной ипотеке - 02.10.2024, ПРАЙМ
"Сбер" повысил ставки по рыночной ипотеке
Сбербанк со 2 октября повышает ставки по рыночным программам ипотеки на 0,9 процентных пункта, минимальные ставки на первичном рынке составляют теперь 21,9%, на | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T06:24+0300
2024-10-02T06:24+0300
экономика
ипотека
сбербанк
недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168372_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfd3f469676648a334539fbe41ca0be3.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Сбербанк со 2 октября повышает ставки по рыночным программам ипотеки на 0,9 процентных пункта, минимальные ставки на первичном рынке составляют теперь 21,9%, на вторичном - 21,6%, следует из заявления пресс-службы банка. При этом отмечено, что по базовой программе "Нецелевой кредит под залог недвижимости" отменена надбавка в размере одного процентного пункта при отказе от страхования жизни и здоровья. Минимальная ставка по программе на "Домклик" теперь составляет 24,3%. Подчеркивается, что ставки по базовым программам в сегменте ИЖС увеличены на 1,8 п.п. Минимальные ставки на строительство жилья, а также на покупку земли и недвижимости за городом составляют 23,1%. "Эти изменения вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не касаются программ с господдержкой", - резюмировали в заявлении.
https://1prime.ru/20241001/kredit-851885895.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168372_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3f6b27dcc6a0bb7ce6b01f164ba01bc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ипотека, сбербанк, недвижимость
Экономика, ипотека, Сбербанк, Недвижимость
06:24 02.10.2024
 
"Сбер" повысил ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк со 2 октября повышает ставки по рыночной ипотеке на 0,9 п.п., минимальная - 21,6%

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛоготип Сбера
Логотип Сбера - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Сбербанк со 2 октября повышает ставки по рыночным программам ипотеки на 0,9 процентных пункта, минимальные ставки на первичном рынке составляют теперь 21,9%, на вторичном - 21,6%, следует из заявления пресс-службы банка.
При этом отмечено, что по базовой программе "Нецелевой кредит под залог недвижимости" отменена надбавка в размере одного процентного пункта при отказе от страхования жизни и здоровья. Минимальная ставка по программе на "Домклик" теперь составляет 24,3%.
Подчеркивается, что ставки по базовым программам в сегменте ИЖС увеличены на 1,8 п.п. Минимальные ставки на строительство жилья, а также на покупку земли и недвижимости за городом составляют 23,1%.
"Эти изменения вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не касаются программ с господдержкой", - резюмировали в заявлении.
Платеж по кредиту - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
В ЦБ оценили долю потребкредитов россиян, взявших ипотеку
Вчера, 11:37
 
ЭкономикаипотекаСбербанкНедвижимость
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала