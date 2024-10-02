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"Сбер" повысил ставки по рыночной ипотеке
"Сбер" повысил ставки по рыночной ипотеке - 02.10.2024, ПРАЙМ
"Сбер" повысил ставки по рыночной ипотеке
Сбербанк со 2 октября повышает ставки по рыночным программам ипотеки на 0,9 процентных пункта, минимальные ставки на первичном рынке составляют теперь 21,9%, на | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T06:24+0300
2024-10-02T06:24+0300
2024-10-02T06:24+0300
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ипотека
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недвижимость
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Сбербанк со 2 октября повышает ставки по рыночным программам ипотеки на 0,9 процентных пункта, минимальные ставки на первичном рынке составляют теперь 21,9%, на вторичном - 21,6%, следует из заявления пресс-службы банка. При этом отмечено, что по базовой программе "Нецелевой кредит под залог недвижимости" отменена надбавка в размере одного процентного пункта при отказе от страхования жизни и здоровья. Минимальная ставка по программе на "Домклик" теперь составляет 24,3%. Подчеркивается, что ставки по базовым программам в сегменте ИЖС увеличены на 1,8 п.п. Минимальные ставки на строительство жилья, а также на покупку земли и недвижимости за городом составляют 23,1%. "Эти изменения вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не касаются программ с господдержкой", - резюмировали в заявлении.
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ипотека, сбербанк, недвижимость
Экономика, ипотека, Сбербанк, Недвижимость
"Сбер" повысил ставки по рыночной ипотеке
Сбербанк со 2 октября повышает ставки по рыночной ипотеке на 0,9 п.п., минимальная - 21,6%
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Сбербанк со 2 октября повышает ставки по рыночным программам ипотеки на 0,9 процентных пункта, минимальные ставки на первичном рынке составляют теперь 21,9%, на вторичном - 21,6%, следует из заявления пресс-службы банка.
При этом отмечено, что по базовой программе "Нецелевой кредит под залог недвижимости" отменена надбавка в размере одного процентного пункта при отказе от страхования жизни и здоровья. Минимальная ставка по программе на "Домклик" теперь составляет 24,3%.
Подчеркивается, что ставки по базовым программам в сегменте ИЖС увеличены на 1,8 п.п. Минимальные ставки на строительство жилья, а также на покупку земли и недвижимости за городом составляют 23,1%.
"Эти изменения вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не касаются программ с господдержкой", - резюмировали в заявлении.
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