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"Сбер" повысил ставки по рыночной ипотеке

"Сбер" повысил ставки по рыночной ипотеке - 02.10.2024, ПРАЙМ

"Сбер" повысил ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк со 2 октября повышает ставки по рыночным программам ипотеки на 0,9 процентных пункта, минимальные ставки на первичном рынке составляют теперь 21,9%, на | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T06:24+0300

2024-10-02T06:24+0300

2024-10-02T06:24+0300

экономика

ипотека

сбербанк

недвижимость

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Сбербанк со 2 октября повышает ставки по рыночным программам ипотеки на 0,9 процентных пункта, минимальные ставки на первичном рынке составляют теперь 21,9%, на вторичном - 21,6%, следует из заявления пресс-службы банка. При этом отмечено, что по базовой программе "Нецелевой кредит под залог недвижимости" отменена надбавка в размере одного процентного пункта при отказе от страхования жизни и здоровья. Минимальная ставка по программе на "Домклик" теперь составляет 24,3%. Подчеркивается, что ставки по базовым программам в сегменте ИЖС увеличены на 1,8 п.п. Минимальные ставки на строительство жилья, а также на покупку земли и недвижимости за городом составляют 23,1%. "Эти изменения вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не касаются программ с господдержкой", - резюмировали в заявлении.

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ипотека, сбербанк, недвижимость