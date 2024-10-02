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УК "Альфа-капитал" увеличила сумму иска к Euroclear Bank - 02.10.2024, ПРАЙМ
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УК "Альфа-капитал" увеличила сумму иска к Euroclear Bank
УК "Альфа-капитал" увеличила сумму иска к Euroclear Bank - 02.10.2024, ПРАЙМ
УК "Альфа-капитал" увеличила сумму иска к Euroclear Bank
Управляющая компания "Альфа-капитал" увеличила сумму исковых требований к бельгийскому Euroclear Bank в деле о взыскании стоимости заблокированных в депозитарии | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T22:12+0300
2024-10-02T22:12+0300
экономика
россия
суд
иск
ук "альфа-капитал"
euroclear bank
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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Управляющая компания "Альфа-капитал" увеличила сумму исковых требований к бельгийскому Euroclear Bank в деле о взыскании стоимости заблокированных в депозитарии ответчика ценных бумаг с более 236,6 миллиарда до 319 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе истца. "Увеличение требований связано с перерасчетом рыночной стоимости заблокированных Euroclear ценных бумаг на текущие даты в интересах клиентов "Альфа-капитала", - сказал представитель УК "Альфа-капитал". В феврале управляющая компания подала в арбитражный суд Москвы иск на сумму более 248,6 миллиарда рублей, в котором были заявлены требования о взыскании как стоимости более 3 тысяч ценных бумаг, так и неполученного их держателями, клиентами истца, дохода по этим бумагам. В мае суд выделил требование о взыскании стоимости бумаг в размере более 236,6 миллиарда рублей в отдельное производство. На заседании в среду истец увеличил сумму этого иска. Как отметил суд, "требования о взыскании реального ущерба и упущенной выгоды в спорах, связанных с ценными бумагами, имеют различия по обстоятельствам, имеющим значение для их рассмотрения, и доказательствам, требующимся для подтверждения данных обстоятельств, в силу специфики данных споров". Кроме того, указал суд, выплаты на основании президентского указа №665 постоянно уменьшают размер требований истца в отношении дохода по ценным бумагам, "что препятствует рассмотрению дела по существу в связи с необходимостью ожидания последующих выплат". УК "Альфа-капитал" называют одной из крупнейших компаний на рынке управления активами в РФ. На сайте компании сообщается, что на конец октября прошлого года под ее управлением находились активы в размере 872 миллиардов рублей. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
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россия, суд, иск, ук "альфа-капитал", euroclear bank
Экономика, РОССИЯ, суд, иск, УК "Альфа-Капитал", Euroclear Bank
22:12 02.10.2024
 
УК "Альфа-капитал" увеличила сумму иска к Euroclear Bank

УК "Альфа-капитал" увеличила сумму иска к Euroclear Bank до 319 млрд рублей

© fotolia.com / Sebastian Duda%Суд
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© fotolia.com / Sebastian Duda
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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Управляющая компания "Альфа-капитал" увеличила сумму исковых требований к бельгийскому Euroclear Bank в деле о взыскании стоимости заблокированных в депозитарии ответчика ценных бумаг с более 236,6 миллиарда до 319 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе истца.
"Увеличение требований связано с перерасчетом рыночной стоимости заблокированных Euroclear ценных бумаг на текущие даты в интересах клиентов "Альфа-капитала", - сказал представитель УК "Альфа-капитал".
В феврале управляющая компания подала в арбитражный суд Москвы иск на сумму более 248,6 миллиарда рублей, в котором были заявлены требования о взыскании как стоимости более 3 тысяч ценных бумаг, так и неполученного их держателями, клиентами истца, дохода по этим бумагам. В мае суд выделил требование о взыскании стоимости бумаг в размере более 236,6 миллиарда рублей в отдельное производство. На заседании в среду истец увеличил сумму этого иска.
Как отметил суд, "требования о взыскании реального ущерба и упущенной выгоды в спорах, связанных с ценными бумагами, имеют различия по обстоятельствам, имеющим значение для их рассмотрения, и доказательствам, требующимся для подтверждения данных обстоятельств, в силу специфики данных споров". Кроме того, указал суд, выплаты на основании президентского указа №665 постоянно уменьшают размер требований истца в отношении дохода по ценным бумагам, "что препятствует рассмотрению дела по существу в связи с необходимостью ожидания последующих выплат".
УК "Альфа-капитал" называют одной из крупнейших компаний на рынке управления активами в РФ. На сайте компании сообщается, что на конец октября прошлого года под ее управлением находились активы в размере 872 миллиардов рублей.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
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ЭкономикаРОССИЯсудискУК "Альфа-Капитал"Euroclear Bank
 
 
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