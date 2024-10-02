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S&P понизило кредитный рейтинг Израиля - 02.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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S&P понизило кредитный рейтинг Израиля
S&P понизило кредитный рейтинг Израиля - 02.10.2024, ПРАЙМ
S&P понизило кредитный рейтинг Израиля
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Израиля в иностранной и национальной валюте до "A" с... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T09:30+0300
2024-10-02T09:30+0300
экономика
израиль
s&p
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&amp;P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Израиля в иностранной и национальной валюте до "A" с "A+", прогноз - негативный. "Мы видим растущую вероятность того, что конфликт Израиля с "Хезболлой", учитывая недавнюю эскалацию боевых действий, станет более затяжным и обострится, создавая угрозу безопасности Израиля. Теперь мы считаем, что военная активность... может сохраниться до 2025 года", - говорится в релизе S&amp;P. Агентство понизило прогнозы по экономике Израиля: в 2024 году теперь ожидается нулевая динамика, а в 2025 – рост на 2,2% (ранее ожидался рост на 0,5% и 5% соответственно). По мнению S&amp;P, восстановление экономики может начаться в 2026 году при условии, что ситуация с безопасностью стабилизируется во второй половине 2025 года. Также S&amp;P прогнозирует увеличение бюджетного дефицита Израиля как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе по мере дальнейшего роста расходов на оборону. Агентство может вновь понизить рейтинг страны в следующие 24 месяца, если эскалация конфликта усилится. "Несмотря на вышеупомянутые риски, наши рейтинги по Израилю по-прежнему поддерживаются несколькими сильными сторонами. Наиболее важным из них является высокая адаптивность и диверсификация израильской экономики. Израиль исторически демонстрировал высокие темпы роста и быстро оправился от предыдущего кризиса", - добавляет вместе с тем S&amp;P.
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израиль, s&p
Экономика, ИЗРАИЛЬ, S&P
09:30 02.10.2024
 
S&P понизило кредитный рейтинг Израиля

Агентство S&P понизило кредитный рейтинг Израиля до "А" с "A+"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Тель-Авив
Города мира. Тель-Авив - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Израиля в иностранной и национальной валюте до "A" с "A+", прогноз - негативный.
"Мы видим растущую вероятность того, что конфликт Израиля с "Хезболлой", учитывая недавнюю эскалацию боевых действий, станет более затяжным и обострится, создавая угрозу безопасности Израиля. Теперь мы считаем, что военная активность... может сохраниться до 2025 года", - говорится в релизе S&P.
Агентство понизило прогнозы по экономике Израиля: в 2024 году теперь ожидается нулевая динамика, а в 2025 – рост на 2,2% (ранее ожидался рост на 0,5% и 5% соответственно). По мнению S&P, восстановление экономики может начаться в 2026 году при условии, что ситуация с безопасностью стабилизируется во второй половине 2025 года.
Также S&P прогнозирует увеличение бюджетного дефицита Израиля как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе по мере дальнейшего роста расходов на оборону.
Агентство может вновь понизить рейтинг страны в следующие 24 месяца, если эскалация конфликта усилится.
"Несмотря на вышеупомянутые риски, наши рейтинги по Израилю по-прежнему поддерживаются несколькими сильными сторонами. Наиболее важным из них является высокая адаптивность и диверсификация израильской экономики. Израиль исторически демонстрировал высокие темпы роста и быстро оправился от предыдущего кризиса", - добавляет вместе с тем S&P.
 
ЭкономикаИЗРАИЛЬS&P
 
 
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