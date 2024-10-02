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Глава МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон-грата
Глава МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон-грата - 02.10.2024, ПРАЙМ
Глава МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон-грата
Министр иностранных дел Израиля объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд на территорию Израиля. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T13:37+0300
2024-10-02T13:37+0300
2024-10-02T13:37+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Израиля объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд на территорию Израиля."Министр иностранных дел Израиля Кац заявил сегодня (в среду), что он объявил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата в Израиле, запретив ему въезд в страну", - говорится в сообщении МИД Израиля.Согласно внешнеполитическому ведомству, такое решение было принято из-за того, что Гутерриш не осудил атаку со стороны Ирана по израильской территории.Ранее стало известно, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Пресс-служба израильской армии сообщила, что многие ракеты были перехвачены. В социальных сетях распространяются кадры, на которых запечатлены падения ракет в разных районах страны.
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израиль, оон
Глава МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон-грата
Глава МИД Израиля объявил генсека ООН Гутерриша персоной нон-грата
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Израиля объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд на территорию Израиля.
"Министр иностранных дел Израиля Кац заявил сегодня (в среду), что он объявил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата в Израиле, запретив ему въезд в страну", - говорится в сообщении МИД Израиля.
Согласно внешнеполитическому ведомству, такое решение было принято из-за того, что Гутерриш не осудил атаку со стороны Ирана по израильской территории.
Ранее стало известно, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Пресс-служба израильской армии сообщила, что многие ракеты были перехвачены. В социальных сетях распространяются кадры, на которых запечатлены падения ракет в разных районах страны.
Удары по Израилю были совершены без ведома президента Ирана, пишут СМИ