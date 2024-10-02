https://1prime.ru/20241002/izrail-851915813.html

Глава МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон-грата

Глава МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон-грата - 02.10.2024, ПРАЙМ

Глава МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон-грата

Министр иностранных дел Израиля объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд на территорию Израиля. | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T13:37+0300

2024-10-02T13:37+0300

2024-10-02T13:37+0300

политика

израиль

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/84203/48/842034804_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_f76a45239e47a3820cb3e2b53499a9b0.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Израиля объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд на территорию Израиля."Министр иностранных дел Израиля Кац заявил сегодня (в среду), что он объявил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата в Израиле, запретив ему въезд в страну", - говорится в сообщении МИД Израиля.Согласно внешнеполитическому ведомству, такое решение было принято из-за того, что Гутерриш не осудил атаку со стороны Ирана по израильской территории.Ранее стало известно, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Пресс-служба израильской армии сообщила, что многие ракеты были перехвачены. В социальных сетях распространяются кадры, на которых запечатлены падения ракет в разных районах страны.

https://1prime.ru/20241002/udar-851910309.html

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

израиль, оон