https://1prime.ru/20241002/kazakhstan-851921052.html

В Казахстане поблагодарили РФ за поддержку в поставках нефти по "Дружбе"

В Казахстане поблагодарили РФ за поддержку в поставках нефти по "Дружбе" - 02.10.2024, ПРАЙМ

В Казахстане поблагодарили РФ за поддержку в поставках нефти по "Дружбе"

Казахстан благодарен Российской Федерации за поддержку в поставках казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба", сообщает в среду пресс-служба национальной... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T16:47+0300

2024-10-02T16:47+0300

2024-10-02T16:48+0300

энергетика

россия

казахстан

поставки

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АСТАНА, 2 окт – ПРАЙМ. Казахстан благодарен Российской Федерации за поддержку в поставках казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба", сообщает в среду пресс-служба национальной компании "Казмунайгаз" (КМГ). "В городе Москва состоялась рабочая встреча председателя правления АО НК "Казмунайгаз" Асхата Хасенова с президентом ПАО "Транснефть" Николаем Токаревым... Асхат Хасенов выразил благодарность российской стороне за поддержку в поставках казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба"", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте КМГ. Уточняется, что на встрече глава "Казмунайгаз" отметил стабильную транспортировку казахстанской нефти через нефтепроводные системы ПАО "Транснефть" и Каспийского трубопроводного консорциума. Это позволяет Казахстану выполнять свои обязательства по поставке нефти в Германию.

https://1prime.ru/20241002/gaz-851917505.html

казахстан

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россия, казахстан, поставки