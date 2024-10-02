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В Казахстане поблагодарили РФ за поддержку в поставках нефти по "Дружбе"
В Казахстане поблагодарили РФ за поддержку в поставках нефти по "Дружбе" - 02.10.2024, ПРАЙМ
В Казахстане поблагодарили РФ за поддержку в поставках нефти по "Дружбе"
Казахстан благодарен Российской Федерации за поддержку в поставках казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба", сообщает в среду пресс-служба национальной... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T16:47+0300
2024-10-02T16:47+0300
2024-10-02T16:48+0300
энергетика
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АСТАНА, 2 окт – ПРАЙМ. Казахстан благодарен Российской Федерации за поддержку в поставках казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба", сообщает в среду пресс-служба национальной компании "Казмунайгаз" (КМГ). "В городе Москва состоялась рабочая встреча председателя правления АО НК "Казмунайгаз" Асхата Хасенова с президентом ПАО "Транснефть" Николаем Токаревым... Асхат Хасенов выразил благодарность российской стороне за поддержку в поставках казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба"", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте КМГ. Уточняется, что на встрече глава "Казмунайгаз" отметил стабильную транспортировку казахстанской нефти через нефтепроводные системы ПАО "Транснефть" и Каспийского трубопроводного консорциума. Это позволяет Казахстану выполнять свои обязательства по поставке нефти в Германию.
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россия, казахстан, поставки
Энергетика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, поставки
В Казахстане поблагодарили РФ за поддержку в поставках нефти по "Дружбе"
"Казмунайгаз": Астана благодарна РФ за поддержку в поставках нефти по "Дружбе"
АСТАНА, 2 окт – ПРАЙМ. Казахстан благодарен Российской Федерации за поддержку в поставках казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба", сообщает в среду пресс-служба национальной компании "Казмунайгаз" (КМГ).
"В городе Москва состоялась рабочая встреча председателя правления АО НК "Казмунайгаз" Асхата Хасенова с президентом ПАО "Транснефть" Николаем Токаревым... Асхат Хасенов выразил благодарность российской стороне за поддержку в поставках казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба"", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте КМГ.
Уточняется, что на встрече глава "Казмунайгаз" отметил стабильную транспортировку казахстанской нефти через нефтепроводные системы ПАО "Транснефть" и Каспийского трубопроводного консорциума. Это позволяет Казахстану выполнять свои обязательства по поставке нефти в Германию.
Россия намерена нарастить поставки газа в Казахстан