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Минфин Казахстана начал процедуру выпуска еврооблигаций
Минфин Казахстана начал процедуру выпуска еврооблигаций - 02.10.2024, ПРАЙМ
Минфин Казахстана начал процедуру выпуска еврооблигаций
Министерство финансов Казахстана объявило о начале процедуры выпуска еврооблигаций на международных рынках капитала, сообщает в среду пресс-служба ведомства. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T22:32+0300
2024-10-02T22:32+0300
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экономика
казахстан
еврооблигации
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АСТАНА, 2 окт – ПРАЙМ. Министерство финансов Казахстана объявило о начале процедуры выпуска еврооблигаций на международных рынках капитала, сообщает в среду пресс-служба ведомства. "Министерство финансов Республики Казахстан объявляет о начале процедуры выпуска еврооблигаций на международных рынках капитала. В рамках первого этапа будет проведено роуд-шоу с глобальными инвесторами, целью которого станет представление экономического потенциала страны и ключевых финансовых показателей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте казахстанского Минфина. В финансовом ведомстве республики также добавили, что на втором этапе планируется прайсинг бумаг, который позволит определить оптимальные условия размещения и даст возможность установить привлекательные для министерства финансов параметры выпуска.
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казахстан, еврооблигации, ценные бумаги
Экономика, КАЗАХСТАН, еврооблигации, ценные бумаги
Минфин Казахстана начал процедуру выпуска еврооблигаций
Минфин Казахстана начал выпуск еврооблигаций на международных рынках капитала
АСТАНА, 2 окт – ПРАЙМ. Министерство финансов Казахстана объявило о начале процедуры выпуска еврооблигаций на международных рынках капитала, сообщает в среду пресс-служба ведомства.
"Министерство финансов Республики Казахстан объявляет о начале процедуры выпуска еврооблигаций на международных рынках капитала. В рамках первого этапа будет проведено роуд-шоу с глобальными инвесторами, целью которого станет представление экономического потенциала страны и ключевых финансовых показателей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте казахстанского Минфина.
В финансовом ведомстве республики также добавили, что на втором этапе планируется прайсинг бумаг, который позволит определить оптимальные условия размещения и даст возможность установить привлекательные для министерства финансов параметры выпуска.
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