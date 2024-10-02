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В Кишиневе назвали условие для обеспечения Приднестровья газом - 02.10.2024, ПРАЙМ
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В Кишиневе назвали условие для обеспечения Приднестровья газом
В Кишиневе назвали условие для обеспечения Приднестровья газом - 02.10.2024, ПРАЙМ
В Кишиневе назвали условие для обеспечения Приднестровья газом
Если прекратится транзит газа из России через Украину, Кишинев может обеспечить газом Приднестровье, но Тирасполю придется оплачивать его по рыночным ценам. Об... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T19:48+0300
2024-10-02T19:52+0300
энергетика
молдавия
приднестровье
поставки газа
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КИШИНЕВ, 2 окт - ПРАЙМ. Если прекратится транзит газа из России через Украину, Кишинев может обеспечить газом Приднестровье, но Тирасполю придется оплачивать его по рыночным ценам. Об этом заявил в среду министр энергетики Молдавии Виктор Парликов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что договор с Москвой о продлении транзита газа из РФ через Украину, который истекает в конце 2024 года, никто подписывать не будет. В свою очередь глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заверил, что Приднестровье может получить газ, минуя Украину. В начале сентября Красносельский заявил, что предпринимаются все усилия для сохранения нынешних условий поставки газа в Приднестровье. По словам Парликова, проблем с закупкой газа у Молдавии на сегодняшний день нет. "Газ есть, объемы газа доступны и их можно закупить. Проблема в том, сможет ли приднестровский регион оплатить эти объемы. Мы не можем взять эти расходы на потребителей на правом берегу. Будут какие-то условия, на которых мы обеспечим, чтобы тот газ, который мы поставляем, был им оплачен, если не будет топлива от "Газпрома". И да, один из инструментов - это оплата авансом", Сказал он. Министр добавил, что от поставок газа в Приднестровье зависит в том числе и работа Молдавской ГРЭС, обеспечивающей большую часть правобережья Днестра электроэнергией. Он отметил, что как только станет ясен маршрут поставок газа, то будет ясность и по контракту с Молдавской ГРЭС. "Мы сможем обеспечить необходимый объем электроэнергии", — заверил Парликов и пояснил, что речь идет о возможности ее закупки в Румынии.
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молдавия, приднестровье, поставки газа
Энергетика, МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, поставки газа
19:48 02.10.2024 (обновлено: 19:52 02.10.2024)
 
В Кишиневе назвали условие для обеспечения Приднестровья газом

Парликов: Кишинев может обеспечить Приднестровье газом при оплате по ценам рынка

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГорода мира. Кишинев
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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КИШИНЕВ, 2 окт - ПРАЙМ. Если прекратится транзит газа из России через Украину, Кишинев может обеспечить газом Приднестровье, но Тирасполю придется оплачивать его по рыночным ценам. Об этом заявил в среду министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что договор с Москвой о продлении транзита газа из РФ через Украину, который истекает в конце 2024 года, никто подписывать не будет. В свою очередь глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заверил, что Приднестровье может получить газ, минуя Украину. В начале сентября Красносельский заявил, что предпринимаются все усилия для сохранения нынешних условий поставки газа в Приднестровье.
По словам Парликова, проблем с закупкой газа у Молдавии на сегодняшний день нет.
"Газ есть, объемы газа доступны и их можно закупить. Проблема в том, сможет ли приднестровский регион оплатить эти объемы. Мы не можем взять эти расходы на потребителей на правом берегу. Будут какие-то условия, на которых мы обеспечим, чтобы тот газ, который мы поставляем, был им оплачен, если не будет топлива от "Газпрома". И да, один из инструментов - это оплата авансом", Сказал он.
Министр добавил, что от поставок газа в Приднестровье зависит в том числе и работа Молдавской ГРЭС, обеспечивающей большую часть правобережья Днестра электроэнергией.
Он отметил, что как только станет ясен маршрут поставок газа, то будет ясность и по контракту с Молдавской ГРЭС.
"Мы сможем обеспечить необходимый объем электроэнергии", — заверил Парликов и пояснил, что речь идет о возможности ее закупки в Румынии.
Газовая горелка
Молдавия намерена сохранить маршрут поставок газа в Приднестровье
15 сентября, 22:52
 
ЭнергетикаМОЛДАВИЯПРИДНЕСТРОВЬЕпоставки газа
 
 
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