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В Кишиневе назвали условие для обеспечения Приднестровья газом

В Кишиневе назвали условие для обеспечения Приднестровья газом - 02.10.2024, ПРАЙМ

В Кишиневе назвали условие для обеспечения Приднестровья газом

Если прекратится транзит газа из России через Украину, Кишинев может обеспечить газом Приднестровье, но Тирасполю придется оплачивать его по рыночным ценам. Об... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T19:48+0300

2024-10-02T19:48+0300

2024-10-02T19:52+0300

энергетика

молдавия

приднестровье

поставки газа

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КИШИНЕВ, 2 окт - ПРАЙМ. Если прекратится транзит газа из России через Украину, Кишинев может обеспечить газом Приднестровье, но Тирасполю придется оплачивать его по рыночным ценам. Об этом заявил в среду министр энергетики Молдавии Виктор Парликов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что договор с Москвой о продлении транзита газа из РФ через Украину, который истекает в конце 2024 года, никто подписывать не будет. В свою очередь глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заверил, что Приднестровье может получить газ, минуя Украину. В начале сентября Красносельский заявил, что предпринимаются все усилия для сохранения нынешних условий поставки газа в Приднестровье. По словам Парликова, проблем с закупкой газа у Молдавии на сегодняшний день нет. "Газ есть, объемы газа доступны и их можно закупить. Проблема в том, сможет ли приднестровский регион оплатить эти объемы. Мы не можем взять эти расходы на потребителей на правом берегу. Будут какие-то условия, на которых мы обеспечим, чтобы тот газ, который мы поставляем, был им оплачен, если не будет топлива от "Газпрома". И да, один из инструментов - это оплата авансом", Сказал он. Министр добавил, что от поставок газа в Приднестровье зависит в том числе и работа Молдавской ГРЭС, обеспечивающей большую часть правобережья Днестра электроэнергией. Он отметил, что как только станет ясен маршрут поставок газа, то будет ясность и по контракту с Молдавской ГРЭС. "Мы сможем обеспечить необходимый объем электроэнергии", — заверил Парликов и пояснил, что речь идет о возможности ее закупки в Румынии.

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молдавия, приднестровье, поставки газа