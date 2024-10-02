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Россияне сократили покупки чая в пользу одного напитка - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Россияне сократили покупки чая в пользу одного напитка
Россияне сократили покупки чая в пользу одного напитка - 02.10.2024, ПРАЙМ
Россияне сократили покупки чая в пользу одного напитка
Россияне в этом году стали отдавать большее предпочтение кофе по сравнению с чаем: покупки кофе в январе-августе выросли на 8%, тогда как чая - сократились на... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T05:23+0300
2024-10-02T05:23+0300
чай
покупки
россия
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россияне в этом году стали отдавать большее предпочтение кофе по сравнению с чаем: покупки кофе в январе-августе выросли на 8%, тогда как чая - сократились на 4%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Чай - медианная цена 230 рублей, на 11% выше уровня прошлого года. Число покупок - ниже на 4%. Кофе - медианная цена 458 рублей, на 17% выше уровня прошлого года. Число покупок - выше на 8%", - проанализировали авторы исследования покупки в магазинах, сравнив данные из средних чеков января-августа этого и прошлого года. При этом россияне стали активнее покупать кофе и в заведениях общепита - на 13% по сравнению с прошлым годом. Медианная цена за год подросла на 11%, до 188 рублей. По мнению аналитиков, увеличение стоимости чая и кофе в рознице происходит на фоне роста затрат на закупку сырья, логистику, персонал, а также транзакционных издержек в импортной составляющей. При этом многие розничные продавцы стараются удерживать ее в приемлемом для покупателя диапазоне. В объеме покупок чая стабильно лидирует черный чай, однако россияне все больше приобретают фруктовые, травяные и смешанные варианты чая (комбинация разных вкусовых ингредиентов). Так, покупки травяных и фруктовых марок демонстрируют прирост штучных продаж на 10-15%. В продажах кофе больше всего предпочтение отдают растворимому и молотому кофе, при этом быстро растет доля зернового и капсульного кофе. Тому способствует растущий спрос на кофемашины (более 25% год к году), которые обеспечивают приготовление натурального кофе из зерен или в капсулах, обращают внимание эксперты.
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чай, покупки, россия
чай, покупки, РОССИЯ
05:23 02.10.2024
 
Россияне сократили покупки чая в пользу одного напитка

"Чек Индекс": покупки кофе в январе-августе выросли на 8%, чая - сократились на 4%

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЧай Lipton
Чай Lipton - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россияне в этом году стали отдавать большее предпочтение кофе по сравнению с чаем: покупки кофе в январе-августе выросли на 8%, тогда как чая - сократились на 4%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Чай - медианная цена 230 рублей, на 11% выше уровня прошлого года. Число покупок - ниже на 4%. Кофе - медианная цена 458 рублей, на 17% выше уровня прошлого года. Число покупок - выше на 8%", - проанализировали авторы исследования покупки в магазинах, сравнив данные из средних чеков января-августа этого и прошлого года.
При этом россияне стали активнее покупать кофе и в заведениях общепита - на 13% по сравнению с прошлым годом. Медианная цена за год подросла на 11%, до 188 рублей.
По мнению аналитиков, увеличение стоимости чая и кофе в рознице происходит на фоне роста затрат на закупку сырья, логистику, персонал, а также транзакционных издержек в импортной составляющей. При этом многие розничные продавцы стараются удерживать ее в приемлемом для покупателя диапазоне.
Человек с телефоном - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
Эксперт предсказал рост потребления кофе в России
Вчера, 13:54
В объеме покупок чая стабильно лидирует черный чай, однако россияне все больше приобретают фруктовые, травяные и смешанные варианты чая (комбинация разных вкусовых ингредиентов). Так, покупки травяных и фруктовых марок демонстрируют прирост штучных продаж на 10-15%.
В продажах кофе больше всего предпочтение отдают растворимому и молотому кофе, при этом быстро растет доля зернового и капсульного кофе. Тому способствует растущий спрос на кофемашины (более 25% год к году), которые обеспечивают приготовление натурального кофе из зерен или в капсулах, обращают внимание эксперты.
 
чайпокупкиРОССИЯ
 
 
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