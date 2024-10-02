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СМИ: ураган "Хелен" приостановил работу предприятий по добыче кварца в США
СМИ: ураган "Хелен" приостановил работу предприятий по добыче кварца в США - 02.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: ураган "Хелен" приостановил работу предприятий по добыче кварца в США
Два предприятия в американском штате Северная Каролина, производящие более 80% от мирового объема высокочистого кварца, который используется в полупроводниковой | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T09:02+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Два предприятия в американском штате Северная Каролина, производящие более 80% от мирового объема высокочистого кварца, который используется в полупроводниковой промышленности и солнечной энергетике, были вынуждены приостановить работу из-за обрушившегося на США урагана "Хелен", передает агентство Bloomberg."Работа на двух предприятиях по добыче полезных ископаемых в Северной Каролине, на которых производится более трех четвертей мирового объема высокочистого кварца, ... уже почти неделю остановлена из-за урагана "Хелен", - говорится в сообщении агентства.Компании Sibelco и Quartz Corp приостановили свою работу 26 сентября, и пока неизвестно, когда производство будет возобновлено.Ураган "Хелен" стал одним из самых смертоносных ураганов в истории США, с более чем 160 погибшими. В ответ на это, Пентагон направил тысячи военнослужащих и множество техники в пострадавшие регионы Восточного побережья. Президент Джо Байден также планирует посетить пострадавшую от урагана Северную Каролину в среду, а затем посетить Джорджию и Флориду в ближайшее время.
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сша, ураган, промышленность
Экономика, США, ураган, Промышленность
СМИ: ураган "Хелен" приостановил работу предприятий по добыче кварца в США
Bloomberg: ураган "Хелен" приостановил работу предприятий по добыче кварца в США
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Два предприятия в американском штате Северная Каролина, производящие более 80% от мирового объема высокочистого кварца, который используется в полупроводниковой промышленности и солнечной энергетике, были вынуждены приостановить работу из-за обрушившегося на США урагана "Хелен", передает агентство Bloomberg.
"Работа на двух предприятиях по добыче полезных ископаемых в Северной Каролине, на которых производится более трех четвертей мирового объема высокочистого кварца, ... уже почти неделю остановлена из-за урагана "Хелен", - говорится в сообщении агентства.
Компании Sibelco и Quartz Corp приостановили свою работу 26 сентября, и пока неизвестно, когда производство будет возобновлено.
Ураган "Хелен" стал одним из самых смертоносных ураганов в истории США, с более чем 160 погибшими. В ответ на это, Пентагон направил тысячи военнослужащих и множество техники в пострадавшие регионы Восточного побережья. Президент Джо Байден также планирует посетить пострадавшую от урагана Северную Каролину в среду, а затем посетить Джорджию и Флориду в ближайшее время.
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