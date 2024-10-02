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"АвтоВаз" отметил рост продаж автомобилей Lada в России - 02.10.2024, ПРАЙМ
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"АвтоВаз" отметил рост продаж автомобилей Lada в России
"АвтоВаз" отметил рост продаж автомобилей Lada в России - 02.10.2024, ПРАЙМ
"АвтоВаз" отметил рост продаж автомобилей Lada в России
Продажи автомобилей Lada в России в сентябре выросли на 14,5% в годовом выражении, до 41,5 тысячи единиц, а за январь-сентябрь рост составил 38,1% по отношению... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T10:11+0300
2024-10-02T10:12+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada в России в сентябре выросли на 14,5% в годовом выражении, до 41,5 тысячи единиц, а за январь-сентябрь рост составил 38,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 335 тысяч авто, говорится в сообщении пресс-службы "АвтоВАЗа"."По итогам сентября в России продано 41 489 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 14,5% выше, чем в сентябре прошлого года (и на 8,6% выше, чем в августе текущего года). Всего за 9 месяцев официальными дилерами Lada реализовано 334 979 пассажирских и коммерческих автомобилей бренда (+38,1% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении.Продажи Lada Largus после перезапуска производства продемонстрировали рост. Так в сентябре пассажирских универсалов продано 1,8 тысячи, что на 74,3% больше результата августа, продано также 658 фургонов, рост к августу составил 41,5%.По Lada Vesta результаты в минувшем месяце составили 12 тысяч единиц (рост на 4,4% к августу). По итогам 9 месяцев продано 96,2 тысячи Vesta (в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года).Продажи Lada Granta в сентябре составили 17,8 тысячи автомобилей (рост 6,8% в месячном выражении). По итогам 9 месяцев продано 155,7 тысяч Granta (рост на 2,5% год к году).Продажи Lada Niva Legend составили 4,4 тысячи автомобилей (на 17% выше, чем в августе).Lada Niva Travel в сентябре разошлась тиражом в 4,3 тысячи авто, что на 2,9% выше августовских продаж.Ранее президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщал журналистам, что автопроизводитель сохраняет планы по продажам автомобилей в России в 2024 году на уровне более 450 тысяч единиц.
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россия, lada, автоваз
РОССИЯ, Lada, АвтоВАЗ
10:11 02.10.2024 (обновлено: 10:12 02.10.2024)
 
"АвтоВаз" отметил рост продаж автомобилей Lada в России

"АвтоВаз": продажи Lada в РФ по итогам сентября выросли до 41,5 тысяч авто

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra
ПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada в России в сентябре выросли на 14,5% в годовом выражении, до 41,5 тысячи единиц, а за январь-сентябрь рост составил 38,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 335 тысяч авто, говорится в сообщении пресс-службы "АвтоВАЗа".
"По итогам сентября в России продано 41 489 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 14,5% выше, чем в сентябре прошлого года (и на 8,6% выше, чем в августе текущего года). Всего за 9 месяцев официальными дилерами Lada реализовано 334 979 пассажирских и коммерческих автомобилей бренда (+38,1% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении.
Продажи Lada Largus после перезапуска производства продемонстрировали рост. Так в сентябре пассажирских универсалов продано 1,8 тысячи, что на 74,3% больше результата августа, продано также 658 фургонов, рост к августу составил 41,5%.
По Lada Vesta результаты в минувшем месяце составили 12 тысяч единиц (рост на 4,4% к августу). По итогам 9 месяцев продано 96,2 тысячи Vesta (в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года).
Продажи Lada Granta в сентябре составили 17,8 тысячи автомобилей (рост 6,8% в месячном выражении). По итогам 9 месяцев продано 155,7 тысяч Granta (рост на 2,5% год к году).
Продажи Lada Niva Legend составили 4,4 тысячи автомобилей (на 17% выше, чем в августе).
Lada Niva Travel в сентябре разошлась тиражом в 4,3 тысячи авто, что на 2,9% выше августовских продаж.
Ранее президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщал журналистам, что автопроизводитель сохраняет планы по продажам автомобилей в России в 2024 году на уровне более 450 тысяч единиц.
 
РОССИЯLadaАвтоВАЗ
 
 
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