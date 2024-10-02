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Спохватились. Одна из новых отраслей экономики России пугает США

Спохватились. Одна из новых отраслей экономики России пугает США - 02.10.2024, ПРАЙМ

Спохватились. Одна из новых отраслей экономики России пугает США

США все чаще упоминают важность лидерства в сфере цифровых валют и майнинга, это один из важнейших пунктов в программах кандидатов в президенты страны. Чего они | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T03:03+0300

2024-10-02T03:03+0300

2024-10-02T03:03+0300

майнинг

легализация майнинга

промышленный майнинг

эксклюзив

bitriver

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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. США все чаще упоминают важность лидерства в сфере цифровых валют и майнинга, это один из важнейших пунктов в программах кандидатов в президенты страны. Чего они опасаются и насколько справедливы эти страхи, рассказал агентству "Прайм" владелец и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.Внимание кандидатов в президенты к этой сфере проявляется весьма ярко. Например, по словам Камалы Харрис, США должны доминировать в сфере блокчейна, поэтому она будет способствовать развитию сектора цифровых активов. Дональд Трамп также говорит о необходимости становления США в качестве ведущей державы в майнинге, а также о важности наращивания американских криптовалютных резервов."Между тем, принятие закона о развитии майнинга в России еще больше усилило позиции нашей страны в этой сфере. В прошлом году мы сравнялись с США по темпам роста, сокращается разрыв в абсолютных величинах", - отметил эксперт.Регулирование в том числе способствует пересмотру нефтегазовыми компаниями своих стратегий с упором на поиск синергии с российскими майнерами. Фактически дополнительный стимул получит полезная утилизация попутного нефтяного газа (ПНГ) через дата-центры для майнинга.Если на текущий момент майнинг в России потребляет свыше 2,5 ГВт, то в США - более 7 ГВт. На горизонте двух-трех лет, благодаря собственной генерации и использованию попутного нефтяного газа, российские майнеры могут выйти в лидеры, оставив США позади.Неудивительно, что на днях агентство Bloomberg вновь обратило внимание на отрасль промышленного майнинга России. Американские журналисты, как и власти США, признают успехи российских майнеров, а также преимущества России в сфере добычи криптовалют. Нам остается развивать этот успех, и у нас наконец появится шанс догнать и перегнать Америку, заключил Рунец

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

майнинг, легализация майнинга, промышленный майнинг, эксклюзив, bitriver