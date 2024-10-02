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Спохватились. Одна из новых отраслей экономики России пугает США
Спохватились. Одна из новых отраслей экономики России пугает США - 02.10.2024, ПРАЙМ
Спохватились. Одна из новых отраслей экономики России пугает США
США все чаще упоминают важность лидерства в сфере цифровых валют и майнинга, это один из важнейших пунктов в программах кандидатов в президенты страны. Чего они | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T03:03+0300
2024-10-02T03:03+0300
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майнинг
легализация майнинга
промышленный майнинг
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bitriver
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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. США все чаще упоминают важность лидерства в сфере цифровых валют и майнинга, это один из важнейших пунктов в программах кандидатов в президенты страны. Чего они опасаются и насколько справедливы эти страхи, рассказал агентству "Прайм" владелец и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.Внимание кандидатов в президенты к этой сфере проявляется весьма ярко. Например, по словам Камалы Харрис, США должны доминировать в сфере блокчейна, поэтому она будет способствовать развитию сектора цифровых активов. Дональд Трамп также говорит о необходимости становления США в качестве ведущей державы в майнинге, а также о важности наращивания американских криптовалютных резервов."Между тем, принятие закона о развитии майнинга в России еще больше усилило позиции нашей страны в этой сфере. В прошлом году мы сравнялись с США по темпам роста, сокращается разрыв в абсолютных величинах", - отметил эксперт.Регулирование в том числе способствует пересмотру нефтегазовыми компаниями своих стратегий с упором на поиск синергии с российскими майнерами. Фактически дополнительный стимул получит полезная утилизация попутного нефтяного газа (ПНГ) через дата-центры для майнинга.Если на текущий момент майнинг в России потребляет свыше 2,5 ГВт, то в США - более 7 ГВт. На горизонте двух-трех лет, благодаря собственной генерации и использованию попутного нефтяного газа, российские майнеры могут выйти в лидеры, оставив США позади.Неудивительно, что на днях агентство Bloomberg вновь обратило внимание на отрасль промышленного майнинга России. Американские журналисты, как и власти США, признают успехи российских майнеров, а также преимущества России в сфере добычи криптовалют. Нам остается развивать этот успех, и у нас наконец появится шанс догнать и перегнать Америку, заключил Рунец
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майнинг, легализация майнинга, промышленный майнинг, эксклюзив, bitriver
майнинг, легализация майнинга, промышленный майнинг, Эксклюзив, BitRiver
Спохватились. Одна из новых отраслей экономики России пугает США
Генеральный директор BitRiver указал на страх США упустить лидерство в майнинге
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. США все чаще упоминают важность лидерства в сфере цифровых валют и майнинга, это один из важнейших пунктов в программах кандидатов в президенты страны. Чего они опасаются и насколько справедливы эти страхи, рассказал агентству "Прайм" владелец и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.
Внимание кандидатов в президенты к этой сфере проявляется весьма ярко. Например, по словам Камалы Харрис, США должны доминировать в сфере блокчейна, поэтому она будет способствовать развитию сектора цифровых активов. Дональд Трамп также говорит о необходимости становления США в качестве ведущей державы в майнинге, а также о важности наращивания американских криптовалютных резервов.
"Между тем, принятие закона о развитии майнинга в России еще больше усилило позиции нашей страны в этой сфере. В прошлом году мы сравнялись с США по темпам роста, сокращается разрыв в абсолютных величинах", - отметил эксперт.
Регулирование в том числе способствует пересмотру нефтегазовыми компаниями своих стратегий с упором на поиск синергии с российскими майнерами. Фактически дополнительный стимул получит полезная утилизация попутного нефтяного газа (ПНГ) через дата-центры для майнинга.
Если на текущий момент майнинг в России потребляет свыше 2,5 ГВт, то в США - более 7 ГВт. На горизонте двух-трех лет, благодаря собственной генерации и использованию попутного нефтяного газа, российские майнеры могут выйти в лидеры, оставив США позади.
Неудивительно, что на днях агентство Bloomberg вновь обратило внимание на отрасль промышленного майнинга России. Американские журналисты, как и власти США, признают успехи российских майнеров, а также преимущества России в сфере добычи криптовалют. Нам остается развивать этот успех, и у нас наконец появится шанс догнать и перегнать Америку, заключил Рунец
Названы три главных вопроса промышленного майнинга