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Медведев стал председателем совета директоров "Ростелекома"

Медведев стал председателем совета директоров "Ростелекома" - 02.10.2024, ПРАЙМ

Медведев стал председателем совета директоров "Ростелекома"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев избран председателем совета директоров "Ростелекома", говорится в сообщении компании. | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T15:55+0300

2024-10-02T15:55+0300

2024-10-02T15:59+0300

экономика

россия

дмитрий медведев

ростелеком

совет директоров

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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев избран председателем совета директоров "Ростелекома", говорится в сообщении компании."Состоялось первое заседание нового состава совета директоров ПАО "Ростелеком", избранного на годовом общем собрании акционеров 16 сентября 2024 года. Председателем совета директоров компании избран заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев", - сказано в сообщении.Кроме этого, на заседании сформировали четыре комитета совета директоров, а также определили их персональный состав и председателей - по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту.

https://1prime.ru/20240927/medvedev-851833428.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий медведев, ростелеком, совет директоров