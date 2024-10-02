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Медведев стал председателем совета директоров "Ростелекома"
Медведев стал председателем совета директоров "Ростелекома" - 02.10.2024, ПРАЙМ
Медведев стал председателем совета директоров "Ростелекома"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев избран председателем совета директоров "Ростелекома", говорится в сообщении компании. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T15:55+0300
2024-10-02T15:55+0300
2024-10-02T15:59+0300
экономика
россия
дмитрий медведев
ростелеком
совет директоров
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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев избран председателем совета директоров "Ростелекома", говорится в сообщении компании."Состоялось первое заседание нового состава совета директоров ПАО "Ростелеком", избранного на годовом общем собрании акционеров 16 сентября 2024 года. Председателем совета директоров компании избран заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев", - сказано в сообщении.Кроме этого, на заседании сформировали четыре комитета совета директоров, а также определили их персональный состав и председателей - по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту.
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россия, дмитрий медведев, ростелеком, совет директоров
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Ростелеком, совет директоров
Медведев стал председателем совета директоров "Ростелекома"
Зампред Совбеза РФ Медведев стал председателем совета директоров "Ростелекома"
МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев избран председателем совета директоров "Ростелекома", говорится в сообщении компании.
"Состоялось первое заседание нового состава совета директоров ПАО "Ростелеком", избранного на годовом общем собрании акционеров 16 сентября 2024 года. Председателем совета директоров компании избран заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев", - сказано в сообщении.
Кроме этого, на заседании сформировали четыре комитета совета директоров, а также определили их персональный состав и председателей - по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту.
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