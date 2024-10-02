Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев назвал главную задачу "Ростелекома" - 02.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241002/medvedev-851925434.html
Медведев назвал главную задачу "Ростелекома"
Медведев назвал главную задачу "Ростелекома" - 02.10.2024, ПРАЙМ
Медведев назвал главную задачу "Ростелекома"
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал работу по импортозамещению основной задачей компании "Ростелеком". | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T18:28+0300
2024-10-02T18:30+0300
экономика
россия
ростелеком
дмитрий медведев
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/89/830568987_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3a01d6fb36073ff8c7470c553b3be469.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал работу по импортозамещению основной задачей компании "Ростелеком". Ранее в "Ростелеком" сообщили, что Медведев был избран председателем совета директоров компании. "Задачи, действительно, масштабные. В первую очередь, это продолжение политики импортозамещения, которая, как и в других местах, конечно, но и здесь носит исключительно важное значение, в том числе создание отечественного программного обеспечения", - сказал Медведев на заседании совета директоров ПАО "Ростелеком", говоря о задачах, стоящих перед компанией. Видеозапись заседания Медведев разместил на своей странице во "ВКонтакте". Зампред Совбеза РФ также назвал важной задачей для компании производство телеком оборудования, отметив, что "Ростелеком" в этом направлении проделал уже "весьма значительную работу". Медведев также отметил работу компании в сфере здравоохранения, ЖКХ, использования биометрии и облачных технологий.Ранее в среду стало известно, что Медведев был избран председателем совета директоров "Ростелекома".
https://1prime.ru/20240910/obligatsiy-851480103.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/89/830568987_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fb94a9b2a104339a1967f9859780d6bc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ростелеком, дмитрий медведев
Экономика, РОССИЯ, Ростелеком, Дмитрий Медведев
18:28 02.10.2024 (обновлено: 18:30 02.10.2024)
 
Медведев назвал главную задачу "Ростелекома"

Медведев назвал работу по импортозамещению основной задачей "Ростелекома"

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКомпания "Ростелеком" провела ребрендинг
Компания Ростелеком провела ребрендинг - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал работу по импортозамещению основной задачей компании "Ростелеком".
Ранее в "Ростелеком" сообщили, что Медведев был избран председателем совета директоров компании.
"Задачи, действительно, масштабные. В первую очередь, это продолжение политики импортозамещения, которая, как и в других местах, конечно, но и здесь носит исключительно важное значение, в том числе создание отечественного программного обеспечения", - сказал Медведев на заседании совета директоров ПАО "Ростелеком", говоря о задачах, стоящих перед компанией. Видеозапись заседания Медведев разместил на своей странице во "ВКонтакте".
Зампред Совбеза РФ также назвал важной задачей для компании производство телеком оборудования, отметив, что "Ростелеком" в этом направлении проделал уже "весьма значительную работу".
Медведев также отметил работу компании в сфере здравоохранения, ЖКХ, использования биометрии и облачных технологий.
Ранее в среду стало известно, что Медведев был избран председателем совета директоров "Ростелекома".
Ростелеком
"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций
10 сентября, 15:59
 
ЭкономикаРОССИЯРостелекомДмитрий Медведев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала