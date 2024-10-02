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Медведев назвал главную задачу "Ростелекома"

Медведев назвал главную задачу "Ростелекома" - 02.10.2024, ПРАЙМ

Медведев назвал главную задачу "Ростелекома"

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал работу по импортозамещению основной задачей компании "Ростелеком". | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T18:28+0300

2024-10-02T18:28+0300

2024-10-02T18:30+0300

экономика

россия

ростелеком

дмитрий медведев

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал работу по импортозамещению основной задачей компании "Ростелеком". Ранее в "Ростелеком" сообщили, что Медведев был избран председателем совета директоров компании. "Задачи, действительно, масштабные. В первую очередь, это продолжение политики импортозамещения, которая, как и в других местах, конечно, но и здесь носит исключительно важное значение, в том числе создание отечественного программного обеспечения", - сказал Медведев на заседании совета директоров ПАО "Ростелеком", говоря о задачах, стоящих перед компанией. Видеозапись заседания Медведев разместил на своей странице во "ВКонтакте". Зампред Совбеза РФ также назвал важной задачей для компании производство телеком оборудования, отметив, что "Ростелеком" в этом направлении проделал уже "весьма значительную работу". Медведев также отметил работу компании в сфере здравоохранения, ЖКХ, использования биометрии и облачных технологий.Ранее в среду стало известно, что Медведев был избран председателем совета директоров "Ростелекома".

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россия, ростелеком, дмитрий медведев