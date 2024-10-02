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Дуров признал, что Telegram раскрывал данные преступников с 2018 года

Дуров признал, что Telegram раскрывал данные преступников с 2018 года - 02.10.2024, ПРАЙМ

Дуров признал, что Telegram раскрывал данные преступников с 2018 года

Мессенджер Telegram может раскрывать IP-адреса и номера телефонов преступников властям с 2018 года, этот процесс уже был налажен, сообщил основатель мессенджера | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T13:12+0300

2024-10-02T13:12+0300

2024-10-02T13:12+0300

павел дуров

telegram

мессенджер telegram

личные данные

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram может раскрывать IP-адреса и номера телефонов преступников властям с 2018 года, этот процесс уже был налажен, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. "С 2018 года Telegram может раскрывать IP-адреса/номера телефонов преступников властям в соответствии с нашей политикой конфиденциальности в большинстве стран... Этот процесс был налажен задолго до прошлой недели", - сообщил Дуров. В конце сентября Дуров сообщал, что Telegram обновил свою политику конфиденциальности, и IP-адреса и номера телефонов пользователей мессенджера, нарушающих его правила, могут быть переданы властям в ответ на обоснованные запросы. Как пишет Дуров, всякий раз, когда Telegram получал правильно оформленный юридический запрос по соответствующим линиям связи, он проверял его и раскрывал IP-адреса и номера телефонов опасных преступников. Так, в Европе в третьем квартале наблюдался рост числа таких запросов. "Этот рост был вызван тем, что все больше органов власти ЕС стали использовать для своих запросов правильную линию связи, предусмотренную законом ЕС о DSA", - отмечает он. По словам Дурова, на прошлой неделе платформа упорядочила и унифицировала политику конфиденциальности для разных стран, но основные принципы Telegram не изменились.

https://1prime.ru/20240923/durov-851726742.html

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