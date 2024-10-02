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Эксперт ждет, что металлурги в РФ будут покупать активы в других отраслях
Эксперт ждет, что металлурги в РФ будут покупать активы в других отраслях - 02.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт ждет, что металлурги в РФ будут покупать активы в других отраслях
Новые сделки по приобретению активов в непрофильных для российских металлургов отраслях возможны из-за желания диверсифицировать бизнес и занять ниши,... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T21:30+0300
2024-10-02T21:30+0300
2024-10-02T21:30+0300
экономика
россия
металлургия
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Новые сделки по приобретению активов в непрофильных для российских металлургов отраслях возможны из-за желания диверсифицировать бизнес и занять ниши, освободившиеся после ухода иностранных предприятий, рассказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. В понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что структуры, связанные с основным владельцем Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимиром Лисиным, купили липецкое АО "Прогресс" (бренды "Фрутоняня" и "Липецкий бювет"). Кроме того, в среду "Севергрупп", владельцем которой является Алексей Мордашов (основной бенефициар "Северстали"), объявила о приобретении производителя шин "Кордиант". "Можно ожидать новых сделок в непрофильных для металлургов отраслях, причем в самых неожиданных, начиная от сельского хозяйства и заканчивая медициной", - считает Хазанов. По словам эксперта, интерес металлургических магнатов к неметаллургическим предприятиям обусловлен желанием диверсифицировать их бизнес. "Особых перспектив для роста отечественной металлургии в ближайшие годы не предвидится, поэтому они ищут новые ниши для инвестиций и зарабатывания денег. В общем-то подход разумный, учитывая сколько иностранных игроков покинули нашу страну и какие оставили здесь активы", - уточнил он.
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россия, металлургия, покупка активов
Экономика, РОССИЯ, металлургия, покупка активов
Эксперт ждет, что металлурги в РФ будут покупать активы в других отраслях
Эксперт Хазанов: металлурги в РФ будут покупать активы в непрофильных отраслях
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Новые сделки по приобретению активов в непрофильных для российских металлургов отраслях возможны из-за желания диверсифицировать бизнес и занять ниши, освободившиеся после ухода иностранных предприятий, рассказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов.
В понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что структуры, связанные с основным владельцем Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимиром Лисиным, купили липецкое АО "Прогресс" (бренды "Фрутоняня" и "Липецкий бювет"). Кроме того, в среду "Севергрупп", владельцем которой является Алексей Мордашов (основной бенефициар "Северстали"), объявила о приобретении производителя шин "Кордиант".
"Можно ожидать новых сделок в непрофильных для металлургов отраслях, причем в самых неожиданных, начиная от сельского хозяйства и заканчивая медициной", - считает Хазанов.
По словам эксперта, интерес металлургических магнатов к неметаллургическим предприятиям обусловлен желанием диверсифицировать их бизнес. "Особых перспектив для роста отечественной металлургии в ближайшие годы не предвидится, поэтому они ищут новые ниши для инвестиций и зарабатывания денег. В общем-то подход разумный, учитывая сколько иностранных игроков покинули нашу страну и какие оставили здесь активы", - уточнил он.
"Норникель" получил долю в операторе месторождения углеводородов