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Набиуллина, Силуанов, Орешкин примут участие в Московском финансовом форуме - 02.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Набиуллина, Силуанов, Орешкин примут участие в Московском финансовом форуме
Набиуллина, Силуанов, Орешкин примут участие в Московском финансовом форуме - 02.10.2024, ПРАЙМ
Набиуллина, Силуанов, Орешкин примут участие в Московском финансовом форуме
Участники Московского финансового форума (МФФ-2024), который состоится 18 октября в Центральном выставочном зале "Манеж", обсудят на пленарной сессии суверенную | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T16:07+0300
2024-10-02T16:07+0300
экономика
россия
эльвира набиуллина
антон силуанов
форум
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Участники Московского финансового форума (МФФ-2024), который состоится 18 октября в Центральном выставочном зале "Манеж", обсудят на пленарной сессии суверенную финансовую систему в период трансформации, в ней примут участие министр финансов РФ Антон Силуанов, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, а также замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин и глава комитета Госдумы Андрей Макаров, сообщает пресс-служба МФФ. "Ключевым событием форума станет пленарная сессия "Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния". К участию в сессии приглашены президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, министр финансов РФ Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин. В качестве модератора сессии приглашён председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров", - говорится в сообщении. "В рамках деловых сессий МФФ-2024 также выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров и другие", - отмечается в сообщении. На тематических сессиях участники форума рассмотрят вопросы развития финансового рынка, направления заёмной политики государства, возможности трансграничной торговли, результаты импортозамещения и векторы развития российского алкогольного рынка. Также эксперты обсудят вопросы применения национального режима в сфере закупок, инвестиции в ювелирное искусство и предметы коллекционирования и другие темы. Отдельное внимание будет уделено роли регионов в развитии эффективной и конкурентоспособной экономики, указывается в сообщении. Традиционно в работе форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти, крупнейших российских компаний и банков, общественные деятели, а также эксперты в сфере финансов и экономики. Организаторы форума - Минфин РФ и правительство Москвы. Московский финансовый форум – это уникальная площадка для профессиональной дискуссии, где обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока правительства РФ и вырабатываются эффективные решения. Впервые МФФ прошел в столице 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию осенних встреч финансистов.
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россия, эльвира набиуллина, антон силуанов, форум
Экономика, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов, форум
16:07 02.10.2024
 
Набиуллина, Силуанов, Орешкин примут участие в Московском финансовом форуме

Набиуллина, Силуанов и Орешкин примут участие в пленарной сессии МФФ-2024

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Участники Московского финансового форума (МФФ-2024), который состоится 18 октября в Центральном выставочном зале "Манеж", обсудят на пленарной сессии суверенную финансовую систему в период трансформации, в ней примут участие министр финансов РФ Антон Силуанов, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, а также замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин и глава комитета Госдумы Андрей Макаров, сообщает пресс-служба МФФ.
"Ключевым событием форума станет пленарная сессия "Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния". К участию в сессии приглашены президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, министр финансов РФ Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин. В качестве модератора сессии приглашён председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров", - говорится в сообщении.
"В рамках деловых сессий МФФ-2024 также выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров и другие", - отмечается в сообщении.
На тематических сессиях участники форума рассмотрят вопросы развития финансового рынка, направления заёмной политики государства, возможности трансграничной торговли, результаты импортозамещения и векторы развития российского алкогольного рынка. Также эксперты обсудят вопросы применения национального режима в сфере закупок, инвестиции в ювелирное искусство и предметы коллекционирования и другие темы. Отдельное внимание будет уделено роли регионов в развитии эффективной и конкурентоспособной экономики, указывается в сообщении.
Традиционно в работе форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти, крупнейших российских компаний и банков, общественные деятели, а также эксперты в сфере финансов и экономики. Организаторы форума - Минфин РФ и правительство Москвы.
Московский финансовый форум – это уникальная площадка для профессиональной дискуссии, где обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока правительства РФ и вырабатываются эффективные решения. Впервые МФФ прошел в столице 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию осенних встреч финансистов.
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