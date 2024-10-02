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Минфин не планирует сокращать программу внутренних займов на 2024 год

Минфин не планирует сокращать программу внутренних займов на 2024 год - 02.10.2024, ПРАЙМ

Минфин не планирует сокращать программу внутренних займов на 2024 год

Минфин РФ не планирует сокращать программу внутренних заимствований на 2024 год, план на четвертый квартал в 2,4 триллиона рублей министерство выполнит, при... | 02.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Минфин РФ не планирует сокращать программу внутренних заимствований на 2024 год, план на четвертый квартал в 2,4 триллиона рублей министерство выполнит, при этом доля флоатеров в структуре, вероятно, будет высокой, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев. "У нас есть годовая программа. Мы должны ее выполнить. Рассчитываем, что займем полностью, да", - ответил Колычев на вопрос о том, удастся ли Минфину выполнить масштабный план по займам в четвертом квартале. На уточняющий вопрос, будет ли Минфин сокращать программу на год, Колычев ответил "нет". Как ранее сообщил Минфин, ведомство намерено предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 2,4 триллиона рублей по номинальной стоимости. На вопрос журналистов о том, будет ли доля госбумаг с плавающей процентной ставкой высокой, Колычев ответил, что "судя по тому, как сейчас идет размещение, да, скорее всего, высока". Как сообщил Колычев, Минфин, вероятно, будет делать новые выпуски, но в следующем году уже планирует снижать долю флоатеров в структуре плана. "Да, вероятно. Сейчас сходу не скажу, но такое возможно. Если мы уже подошли к лимиту по старым выпускам, значит будем делать, да. И потом в следующем году. В следующий год будем снижать долю флоатеров", - сказал Колычев. Замминистра при этом отметил, что "сейчас конъюнктура для процентного риска плохая". Но, по его словам, плохой она будет не всегда. "Мы как заемщик так или иначе должны подстраиваться под конъюнктуру", - уточнил он.

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россия, минфин, займы