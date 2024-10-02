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В Минсельхозе прокомментировали данные Росстата по отрасли

В Минсельхозе прокомментировали данные Росстата по отрасли - 02.10.2024, ПРАЙМ

В Минсельхозе прокомментировали данные Росстата по отрасли

Минсельхоз прогнозировал снижение валового сбора продукции растениеводства, однако надеется на достойный урожай всех основных культур, сообщили в пресс-службе... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T19:58+0300

2024-10-02T19:58+0300

2024-10-02T19:58+0300

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сельхозпродукция

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз прогнозировал снижение валового сбора продукции растениеводства, однако надеется на достойный урожай всех основных культур, сообщили в пресс-службе ведомства, комментируя данные Росстата. Как ранее в среду сообщил Росстат, производство продукции сельского хозяйства в России в августе 2024 года по сравнению с августом 2023 года снизилось на 14,7%, по сравнению с июлем 2024 года - на 5,9%. "Минсельхоз России прогнозировал снижение валового сбора продукции растениеводства в сравнении с уровнем прошлого года на фоне сложных погодных условий, с которыми столкнулись аграрии в этом году. Согласно официальным данным Росгидромета, прошедшее лето вошло в тройку самых жарких в России за всю историю метеонаблюдений. Тем не менее в Минсельхозе рассчитывают на достойный урожай всех основных культур, который позволит в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка и сохранить высокий экспортный потенциал", - сообщили в министерстве. Там отметили, что в настоящее время в сельском хозяйстве наблюдается рост производства по большинству направлений. "В частности, за восемь месяцев текущего года на 4,4% увеличился выпуск продуктов питания: мяса и субпродуктов, колбасных изделий, молока и сыров, муки и круп, растительных масел, кондитерской и другой продукции. Высокие темпы производства также в животноводстве, где вырос выпуск скота и птицы, а также куриных яиц и сырого молока", - заявили в ведомстве. Что касается ценовой динамики, то она отвечает сезонным трендам, уточнили в Минсельхозе. Так, согласно данным на 2 октября, которые приводит министерство, за прошедшую неделю сократились отпускные цены на ряд овощей закрытого грунта: картофель (-0,7%), свеклу столовую, капусту белокочанную (-1,8%), лук репчатый (-2,5%). На фоне роста производства мясной продукции подешевели свинина парная (-1,1%) и мясо кур (-0,6%). Кроме того, уменьшилась стоимость сыров (-0,3%), крупы гречневой (-0,2%), рыбы мороженой (-0,9%). За месяц также снизились цены производителей на морковь (-4,6%), сахар (-0,6%), муку пшеничную (-0,2%). В Минсельхозе ожидают, что ценовая ситуация на продовольственном рынке и дальше будет оставаться стабильной.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат, минсельхоз рф, урожай, сельхозпродукция